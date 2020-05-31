القواعد العشر للوقاية من هشاشة العظام

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة هشاشة العظام بنسبة كبيرة، وفى ظل انتشار الكثير من الفيروسات والأمراض، يجب على هؤلاء الأشخاص اتباع هذه القواعد اللازمة للوقاية من هشاشة العظام





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كشف موقع هيلث عن 10 طرق يمكنك من خلالها منع الإصابة بهشاشة العظام.





1. الابتعاد التام عن المشروبات الغازية والكحول





المشروبات الغازية مثل المشروبات الغازية والشمبانيا والمياه المتسربة من الكالسيوم من عظامك. أظهرت دراسة أجريت في جامعة هارفارد على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 20 عامًا أن نصفهن أظهرن بالفعل فقدان العظام نتيجة الإفراط في تناول المشروبات الغازية. تحتوي المشروبات الغازية أيضًا على فوسفات زائدة ، مما يسبب المزيد من فقدان الكالسيوم.





2.تقليل نسبة تناول البروتين





يسبب تناول البروتين الزائد الحموضة في الجسم ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الكالسيوم في البول. يحتاج معظم الناس إلى 2 إلى 4 أونصات من البروتين الخالي من الدهون ، ثلاث مرات في اليوم. النظام الغذائي الأمريكي العادي يحتوي على مرتين إلى ثلاث مرات.





3. الحفاظ على حمض المعدة





كثير من الناس يتعاطون أدوية مانعة للحمض ، مثل Nexium و Protonix و Prevacid و Tagamet و Zantac ، لمشاكل مثل حرقة المعدة وفتق الحجاب الحاجز. حمض المعدة ضروري لامتصاص المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك. يزيد حظر حمض المعدة بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام.





كان من المفترض استخدام هذه الأدوية لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع في المرة الواحدة ، وليس لسنوات في المرة الواحدة! في الواقع ، معظم أعراض حرقة المعدة ليست بسبب زيادة حمض المعدة. إن ثلثي المرضى الذين يستخدمون عوامل منع الحمض لديهم القليل جدًا من حمض المعدة ، وليس كثيرًا!





4.الابتعاد التام عن الكافيين





كل كوب قهوة تشربه يجعلك تفقد 150 مجم من الكالسيوم في البول. على الرغم من ذلك ، فإن القهوة منزوعة الكافيين ليست الإجابة هي أيضًا لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتداخل مع عملية إزالة السموم. يعد الشاي منزوع الكافيين خيارًا طبيعيًا ، ولكن إذا كان يجب عليك شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين ، على الأقل قم بزيادة تناول الكالسيوم بمقدار 150 مجم لكل كوب تشربه

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5. احصل على النوع المناسب من الكالسيوم





يعد توم أحد أسوأ مصادر الكالسيوم. بالإضافة إلى كونه يتكون من كربونات الكالسيوم ، وهو شكل ضعيف من الكالسيوم ، فإنه يقلل من حمض المعدة بشكل أكبر. سترات الكالسيوم وهيدروكسيباتيت الكالسيوم هي أفضل أشكال الكالسيوم. يجب أن تؤخذ على معدة فارغة للحصول على أفضل امتصاص ، و 500 ملغ فقط في المرة الواحدة (هذا كل ما يمكن أن تمتصه أجسامنا في وقت واحد). الجرعة الإجمالية من 1000 إلى 1200 ملغ في اليوم كافية لمعظم النساء بعد انقطاع الطمث.





6. التعرض للشمس





نقص فيتامين د هو أيضا وباء في مجتمعنا. يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم ووضعه في العظام. من المهم أيضًا تعديل الجهاز المناعي ، والاكتئاب ، واضطرابات المناعة الذاتية. وهي مصنوعة في جلدك عند الخروج في الشمس. كلما كنت بعيدًا عن خط الاستواء ، قل كمية فيتامين د التي تصنعها في جلدك. تحتوي معظم المكملات الغذائية على 400 إلى 800 وحدة دولية وهي غير كافية لمعظم الناس في خطوط العرض الشمالية.





بما أن سرطان الجلد أمر مثير للقلق ، يستخدم معظم الناس واقي الشمس عندما يخرجون تحت أشعة الشمس. يحجب واقي الشمس أكثر من 90٪ من إنتاج فيتامين د. ولكن بدلًا من تعريض نفسك لخطر الإصابة بسرطان الجلد ، فإن أفضل حل هو تناول المكملات الغذائية. يمكن قياس مستويات فيتامين د من قبل طبيبك ، ويمكن معايرة المكملات وفقًا لذلك.





7. فحص الهرمونات





يعد الانخفاض الهرموني أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان العظام بعد انقطاع الطمث لدى النساء. Andropause ، وهو ما يعادل انقطاع الطمث لدى الذكور ، يتسبب أيضًا في فقدان العظام لدى الرجال. مستويات كافية من هرمون الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون مهمة لصيانة العظام.



