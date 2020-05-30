الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

- الثلج

يمكن أن يساعد وضع الثلج على الركبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى أربع ساعات في تخفيف

،

كما سيساعد ذلك على التحكم في الألم وتقليل التورم واستخدام منشفة بين كيس الثلج وجلدك لتجنب إتلاف بشرتك .