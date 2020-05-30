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مرأة

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

السبت 30/مايو/2020 - 11:35 م
الم الركبة
الم الركبة
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نهى هجرس
يعد ألم الركبة من أكثر الأمراض انتشارًا، وخاصة عند كبار السن فهى من الأمراض شديدة الآلآم، كما يمكن أن تسبب تأكل مفاصل الركبة بشكل كبير.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج للتخلص من آلام الركبة..

-  الثلج 
يمكن أن يساعد وضع الثلج على الركبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى أربع ساعات في تخفيف لألم الركبة ، كما سيساعد ذلك على التحكم في الألم وتقليل التورم واستخدام منشفة بين كيس الثلج وجلدك لتجنب إتلاف بشرتك .

ضع مفاصلك المؤلمة في ماء دافئ يحتوي على القليل من بذور البقدونس، ويمكنك سحق البذور ووضع المعجون على المناطق المصابة للتخفيف الفوري أيضًا.


- زيت الكافور 
هذا النوع من الزيت مفيد للغاية في تخفيف آلام الركبة بسرعة، زيت الكافور له تأثير تبريد على الجلد ويخفف الألم عن طريق التسبب في بعض التهيج على الجلد ويعمل كمضاد للتهيج عند وضعه ، يسبب خدرًا في المنطقة ويخفف الالم على الفور. 


- زيت الزيتون البكر الممتاز 
يوجد مركب يسمى oleocanthal في زيت الزيتون البكر ممتاز يساعد في وقف الالتهاب مثل أي مسكن للآلام، يمكن أن يقلل التدليك بزيت الزيتون البكر الممتاز من التهاب وآلام المفاصل .
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