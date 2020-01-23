أغربها الأرز.. حيل سريعة تخلصك من آلام الركبة

يمكن أن يحدث ألم الركبة لعدة أسباب مثل الالتواء أثناء اللعب أو الركض، ولكن يعد التهاب المفاصل السبب الشائع لآلام الركبة.. في حالة الألم الشديد ، يُنصح بزيارة أخصائي طبي، ولكن لعلاج آلام الركبة الخفيفة أو المتوسطة، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. الأرز





من المستغرب أن يبدو الأرز مفيدًا في علاج آلام الركبة، فهو يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم الدول الآسيوية، كما أنه مفيد في علاج الالتواء.





2. الحرارة والبرد





أوصى الأطباء باستخدام علاج البرد وعلاج التهاب المفاصل والألم المعتدل في الركبة، وذلك باستخدام وسادة ساخنة على الركبة يمكن أن يوفر الكثير من الراحة.