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مرأة

أغربها الأرز.. حيل سريعة تخلصك من آلام الركبة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:22 م
الم الركبة
الم الركبة
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لمياء الياسين
يمكن أن يحدث ألم الركبة لعدة أسباب مثل الالتواء أثناء اللعب أو الركض، ولكن يعد التهاب المفاصل السبب الشائع لآلام الركبة.. في حالة الألم الشديد ، يُنصح بزيارة أخصائي طبي، ولكن لعلاج آلام الركبة الخفيفة أو المتوسطة، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
  
1. الأرز 

من المستغرب أن يبدو الأرز مفيدًا في علاج آلام الركبة، فهو يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم الدول الآسيوية، كما أنه مفيد في علاج الالتواء. 

2. الحرارة والبرد 

أوصى الأطباء باستخدام علاج البرد وعلاج التهاب المفاصل والألم المعتدل في الركبة، وذلك باستخدام وسادة ساخنة على الركبة يمكن أن يوفر الكثير من الراحة. 
إذا عانيت من إصابة في الركبة ، يوصى باستخدام كيس بارد خلال الـ 24 ساعة الأولى. يمكنك أيضًا التناوب بين العبوات الباردة والساخنة عند الحاجة.

 3. مرهم عشبي 

لتوفير الراحة للركبة ، وجد الباحثون أن المرهم المصنوع من الزنجبيل وزيت السمسم والقرفة والماستيك فعال في علاج آلام التهاب المفاصل. 

 4.  مستخلص الزنجبيل 

 شاي الزنجبيل أو مكملات الزنجبيل. يستخدم بشكل رئيسي كتوابل في العديد من المطابخ ومع ذلك ، فقد تبين أن الزنجبيل أظهر نتائج فعالة في علاج التهاب المفاصل وتخفيف الألم.
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