منها تليف الكبد ومرض الكلى .. 9 أسباب لتقلصات العضلات

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن 9 أسباب لتقلصات العضلات تتمثل فيما يلي.

التقلصات العضلية المصاحبة للتمرين

تحدث أثناء التمرين أو بعده مباشرة، يحدث تقلص العضلات المرتبط بالتمرين إما بسبب الجفاف واختلال التوازن بالكهرباء أو الاضطراب العصبي المحيطي العابر، التعرق المفرط بسبب التمارين الشاقة يسبب الجفاف وفقدان الشوارد (المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم) ، مما يؤدي إلى تقلصات العضلات من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب التمرين المتكرر للعضلات إرهاق العضلات مما يؤدي إلى زيادة النشاط المثير في داخل المغزل العضلي ويقلل من النشاط المانع المثبط داخل وتر جولجي.

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داء السكري

ترتبط تقلصات العضلات لدى مرضى السكري بوجود الاعتلال العصبي، مع استثارة مفرطة للعصب المحيطي يعاني حوالي 60 في المائة من مرضى السكري من النوع الأول من تقلصات عضلية أقل مقارنة بنسبة 80 في المائة من مرضى السكري من النوع 2. في مرض السكري من النوع 2 ، يسبب اعتلال الكلية تقلصات العضلات .





تقلصات الساق الليلية

السبب الدقيق لتشنجات الساق الليلية غير معروف. ومع ذلك ، قد يكون ذلك بسبب أنشطة معينة مثل عندما يقف الشخص كثيرًا أثناء العمل أو أداء أنشطة بدنية عالية خلال النهار. يمكن أن يكون أيضًا بسبب اختلال التوازن المنحل بالكهرباء، أو الاضطرابات العصبية ، أو الاضطرابات الهرمونية والأيضية، أو جذور الأعصاب المضغوطة أو الأوعية الشريانية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تناول مدرات البول وحاصرات بيتا وعقاقير الستاتين سببًا لتشنجات الساق في الليل. تحدث التقلصات عادة في ربلة الساق.





تشنجات الساق عند النساء الحوامل

تشنجات العضلات شائعة عند النساء الحوامل وما الذي يسببها بالضبط غير معروف. ومع ذلك ، يمكن أن يكون ذلك بسبب العديد من العوامل ، وتشمل هذه التغييرات في الوظيفة العصبية العضلية ، زيادة الوزن ، عدم كفاية تدفق الدم إلى العضلات، عضلات الأطراف السفلية التي تعمل أكثر ، أو ضغطات الأعصاب الطرفية





تشنج الكاتب

هو نوع معين من خلل التوتر البؤري (تقلص العضلات اللاإرادي الذي يسبب حركات متكررة أو التواء) في اليدين يمكن أن يحدث أثناء القيام بأي حركات حركية دقيقة مثل الكتابة. يحدث في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا.





متلازمة التشنج العضلي

وهي حالة نادرة للعضلات تسبب التشنج العضلي المستمر والتشنج





• التصلب الجانبي الضموري (ALS)





تشنج العضلات هو عرض شائع للتصلب الجانبي الضموري ، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي يضعف العضلات ويعطل الوظائف الجسدية. أبلغ 95٪ من مرضى التصلب الجانبي الضموري عن تقلصات عضلية.





تليف الكبد

يعاني حوالي 88 في المائة من مرضى تليف الكبد من تقلصات في العضلات.





• الاعتلال العصبي للأجسام المضادة للبروتينات المضادة للميلين المرتبط (MAG) - وهو مرض نادر يسبب تقلصات العضلات في 60 في المائة من المرضى الذين يعانون من هذه الحالة .





مرض الكلى في نهاية المرحلة