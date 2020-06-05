مهم لتكوين العظام.. عوض نقص فيتامين k بهذه الأطعمة

يجب الاهتمام بتعويض نقص الفيتامينات بالجسم لان كل فيتامين له وظائف خاصة ويساعد على سلامة صحة الجسم لذلك يجب تعويض نقص الفيتامينات بالغذاء.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أهمية فيتامين k
- عامل مهم لتخثر أو تجلط الدم.
- يساعد على وقف النزيف من الجروح و شفائها.
- يساعد على تكوين العظام بالجسم.
- مفيد للدورة الدموية.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصادر فيتامين k وهي : الخضروات الورقية منها السبانخ / الجرجير / الملوخية / الخس و غيرها، وبالاضافة إلى الأڤوكادو، البروكلي والخيار.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أهمية فيتامين k
- عامل مهم لتخثر أو تجلط الدم.
- يساعد على وقف النزيف من الجروح و شفائها.
- يساعد على تكوين العظام بالجسم.
- مفيد للدورة الدموية.
وكشفت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصادر فيتامين k وهي : الخضروات الورقية منها السبانخ / الجرجير / الملوخية / الخس و غيرها، وبالاضافة إلى الأڤوكادو، البروكلي والخيار.