AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مهم لتكوين العظام.. عوض نقص فيتامين k بهذه الأطعمة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يجب الاهتمام بتعويض نقص الفيتامينات بالجسم لان كل فيتامين له وظائف خاصة ويساعد على سلامة صحة الجسم لذلك يجب تعويض نقص الفيتامينات بالغذاء.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أهمية فيتامين k

- عامل مهم لتخثر أو تجلط الدم. 

- يساعد على وقف النزيف من الجروح و شفائها. 

- يساعد على تكوين العظام بالجسم. 

- مفيد للدورة الدموية. 


وكشفت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصادر فيتامين k وهي : الخضروات الورقية منها السبانخ / الجرجير / الملوخية / الخس و غيرها، وبالاضافة إلى الأڤوكادو، البروكلي والخيار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقضاء على كورونا .. الجرعات المناسبة لكل سن لسد نقص فيتامين أ في الجسم

علاقة خطيرة بين نقص فيتامين D وفيروس كورونا المستجد

10 أطعمة لحماية الأظافر من الكسر

أبرزها نزيف باللثة.. تعرف على مؤشرات نقص فيتامين سي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء الساخن بالليمون على الريق؟.. أعراض نقص فيتامين سي.. نوع من القهوة يقوي الجهاز المناعي

عوض نقص فيتامين سي بهذه الأطعمة

ترشيحاتنا

بعد شائعة زواج نيللي كريم.. عمرو دياب يتصدر تويتر

محمد صلاح ممازحا نابي كيتا: تبدو باردا في الصيف.. شاهد

حدث ليلا .. اختراق حملة ترامب .. دار الإفتاء توجه رسالة لـ بابجى .. وغرق باخرة إيرانية

أهم الأخبار.. أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.. الحكومة تخصص خطين ساخنين لبلاغات كورونا.. ودبي تعتقل زعيم عصابة دولية

رسميا.. فرنسا تعلن السيطرة على كورونا

بعد غيابه عن التدريبات.. برشلونة: ميسي يعاني إصابة خفيفة في عضلة الفخذ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر وأفريقيا.. القاهرة نهر العطاء لـ بوروندي منذ الاستقلال.. صور

سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 بمواصفات قياسية في مصر .. صور

بالريال وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان روجينا فى أحدث جلسة تصوير