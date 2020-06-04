عوض نقص فيتامين سي بهذه الأطعمة

في فترة الحجر الصحي يجب الاهتمام بصحة البشرة والشعر والاظافر وتعويض نقص الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح لتعويض نقص الفيتامينات عن طريق الطعام :
- لصحة البشرة :
تناول : اغذية تحتوي على فيتامين C و بيتا كاروتين
أمثلة : كيوي، بروكلي، ليمون ، برتقال، جزر ، وشمام
- لصحة الشعر
تناول أغذية تحتوي على الكرياتين و فيتامين E
امثلة / السمك / اللحم الاحمر / البيض / المكسرات / الشيا / الافوكادو.
- لصحة الأظافر
تناول الأغذية التي تحتوي على الزنك والبيوتين منها السمك والقريدس، البيض
- لصحة البشرة :
تناول : اغذية تحتوي على فيتامين C و بيتا كاروتين
أمثلة : كيوي، بروكلي، ليمون ، برتقال، جزر ، وشمام
- لصحة الشعر
تناول أغذية تحتوي على الكرياتين و فيتامين E
امثلة / السمك / اللحم الاحمر / البيض / المكسرات / الشيا / الافوكادو.
- لصحة الأظافر
تناول الأغذية التي تحتوي على الزنك والبيوتين منها السمك والقريدس، البيض
واللحوم.