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مرأة

عوض نقص فيتامين سي بهذه الأطعمة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
في فترة الحجر الصحي يجب الاهتمام بصحة البشرة والشعر والاظافر وتعويض نقص الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح لتعويض نقص الفيتامينات عن طريق الطعام :

- لصحة البشرة :
تناول : اغذية تحتوي على فيتامين C و بيتا كاروتين
أمثلة : كيوي، بروكلي، ليمون ، برتقال، جزر ، وشمام

- لصحة الشعر
تناول أغذية تحتوي على الكرياتين و فيتامين E
امثلة / السمك / اللحم الاحمر / البيض / المكسرات / الشيا / الافوكادو. 

- لصحة الأظافر
تناول الأغذية التي تحتوي على الزنك والبيوتين منها السمك والقريدس، البيض 
واللحوم. 
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