AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. إطلالات يارا في عيد ميلادها وعلاج الإ8يدز لفيروس كورونا.. ونقص فيتامين د وعلاجه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
   
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


صادف اليوم 1 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية يارا و التى أتمت عامها الـ 37، وتعد يارا من النجمات العرب التى تعشق الموضة و تهتم بأناقتها ومظهرها.

يارا تتمتع بذوق مميز فى اختيار التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية، فتقوم بأختيار تصميمات الفساتين بعناية فائقة، حيث تعتمد على الموديلات المتناسقة مع قوامها و التى تبرز جمالها، كما تفضل أختيار كافة الألوان و تحرص على التنوع أيضا.


يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن. وهي غنية بالمنجنيز ، وهي مفيدة لوظيفة الدماغ والعظام القوية وفيتامين ك.

خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات: وفقًا لمقالة Healthline ، يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول ، والذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ، مما يمنع الأمراض المزمنة.
لقرنفل يمكن أن يكون مفيدًا للكبد. يمكن للمركب المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات حماية الكبد من الإصابة ، ومنع تليف الكبد أو تلف الكبد المزمن.


يساعد في نسبة السكر في الدم: وفقًا لدراسة عام 2012 في مجلة الأدوية الطبيعية ، يمكن أن يثبط القرنفل بشكل ملحوظ زيادة مستويات السكر في الدم في مرض السكري من النوع 2.

يعالج قرحة المعدة: أظهرت الأبحاث أيضًا أن الزيوت العطرية المستخرجة من القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة حيث أن الأوجينول قادر على تحسين إنتاج المخاط بشكل كبير ، وهو عامل مهم في حماية المعدة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: وجدت الدراسات أن مستخلص القرنفل كان قادرًا على إبطاء نمو أنواع خلايا السرطان البشرية ، وخاصة خلايا سرطان القولون والثدي.

مقادير مناقيش سجق :

-عجينة مناقيش
 نصف كيلو سجق  بدون الكيس الخارجي 
 نصف كوب دبس الرمان 
 صلصة بابريكا 
 سماق 
 نصف كوب بقدونس  مفروم
 حبة فلفل مفروم 
 1 حبة طماطم  مكعبات 
 زيت زيتون
 فص ثوم  مفروم
 1 ملعقة كبيرة دقيق
 1 حبة بصل  مفرومة
 ملح وفلفل 
 
طريقة عمل مناقيش سجق :
ضعي البصل مع  التوابل في الكبة
ثم أضيفي الصلصة، الفلفل الرومي، دبس الرمان، الطماطم والبقدونس
 يضاف السجق مع الاستمرار في الفرم ثم  تحشى بها المناقيش
 تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون وتقدَّم


قد يعاني الشخص من نقص فيتامين د إذا لم يتعرض لأشعة الشمس الكافية ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتجه الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس لذلك فيتامين د ضروري لمجموعة من وظائف الجسم وتوفر المصادر الغذائية بعض فيتامين د ، ولكن معظمها يأتي من التعرض لأشعة الشمس. بعد أن يأخذ الجسم فيتامين د ، يحتاج إلى تحويله إلى شكله النشط.
اعراض فيتامين د
ترقق العظام: تصبح العظام رقيقة أو هشة. قد تكون العلامة الأولى هي كسر العظم بسهولة نتيجة لصدمة طفيفة. غالبا ما يصيب كبار السن.

تلين العظام: يمكن أن يصيب الأطفال. تصبح العظام لينة ، مما يؤدي إلى تشوهات العظام ، وقصر القامة ، ومشاكل الأسنان ، والعظام الهشة ، والألم عند المشي.

يبحث الباحثون عما إذا كانت الأعراض أو الحالات الأخرى ، مثل الاكتئاب وألم العظام والضعف ، قد تنجم عن انخفاض مستويات فيتامين د.
.


وأعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أنهم سيستخدمون الانترفيرون والكليترا علاج الإيدز كـ برتوكول  لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قالت  الطبيبة ماري بول كيني،عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، إنه جرى إعطاء عدد من المرضى  عقار الكليترا  المضاد للفيروسات، لافتة إلى أنه سيكون ممتازا إذا نجح ذلك، لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز.

وأشارت كيني، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة فيروس كورونا، ومضت تقول: "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 فائدة لتناول دبس الرمان

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

نوع شهير من التوابل مذهل فى تقوية المناعة وفيتامين C

حقيقة علاقة فيتامين د بفيروس كورونا

هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

شهية ولذيذة .. طريقة عمل مناقيش سجق "فيديو"

ترشيحاتنا

بعد توقفها شهرين.. زحام كبير أمام مكاتب الأحوال المدنية بالمنيا

شئ مقلق.. إسلام عنان يرد على ارتفاع اعداد كورونا

حال عدم الإلتزام بالضوابط..وزير التعليم العالي: قد نصل إلى مليون إصابة بكورونا

بالبطولات والإنجازات | حازم إمام: الزمالك نادي القرن الحقيقي

ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمرور يوميا على المستشفيات

خوفا من كورونا..نقل الضابط قاتل جورج فلويد لـ سجن شديد الحراسة.. وبدء محاكمته اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها