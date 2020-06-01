نشرة المرأة والصحة.. إطلالات يارا في عيد ميلادها وعلاج الإ8يدز لفيروس كورونا.. ونقص فيتامين د وعلاجه

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









صادف اليوم 1 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية يارا و التى أتمت عامها الـ 37، وتعد يارا من النجمات العرب التى تعشق الموضة و تهتم بأناقتها ومظهرها.

يارا تتمتع بذوق مميز فى اختيار التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية، فتقوم بأختيار تصميمات الفساتين بعناية فائقة، حيث تعتمد على الموديلات المتناسقة مع قوامها و التى تبرز جمالها، كما تفضل أختيار كافة الألوان و تحرص على التنوع أيضا.









يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن. وهي غنية بالمنجنيز ، وهي مفيدة لوظيفة الدماغ والعظام القوية وفيتامين ك.

خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات: وفقًا لمقالة Healthline ، يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول ، والذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ، مما يمنع الأمراض المزمنة.

لقرنفل يمكن أن يكون مفيدًا للكبد. يمكن للمركب المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات حماية الكبد من الإصابة ، ومنع تليف الكبد أو تلف الكبد المزمن.



يساعد في نسبة السكر في الدم: وفقًا لدراسة عام 2012 في مجلة الأدوية الطبيعية ، يمكن أن يثبط القرنفل بشكل ملحوظ زيادة مستويات السكر في الدم في مرض السكري من النوع 2.

يعالج قرحة المعدة: أظهرت الأبحاث أيضًا أن الزيوت العطرية المستخرجة من القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة حيث أن الأوجينول قادر على تحسين إنتاج المخاط بشكل كبير ، وهو عامل مهم في حماية المعدة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: وجدت الدراسات أن مستخلص القرنفل كان قادرًا على إبطاء نمو أنواع خلايا السرطان البشرية ، وخاصة خلايا سرطان القولون والثدي.





مقادير مناقيش سجق :

-عجينة مناقيش نصف كيلو سجق بدون الكيس الخارجي نصف كوب دبس الرمان صلصة بابريكا سماق نصف كوب بقدونس مفروم حبة فلفل مفروم 1 حبة طماطم مكعبات زيت زيتون فص ثوم مفروم 1 ملعقة كبيرة دقيق 1 حبة بصل مفرومة ملح وفلفل

طريقة عمل مناقيش سجق :

ضعي البصل مع التوابل في الكبة

ثم أضيفي الصلصة، الفلفل الرومي، دبس الرمان، الطماطم والبقدونس

يضاف السجق مع الاستمرار في الفرم ثم تحشى بها المناقيش

تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون وتقدَّم









قد يعاني الشخص من نقص فيتامين د إذا لم يتعرض لأشعة الشمس الكافية ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتجه الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس لذلك فيتامين د ضروري لمجموعة من وظائف الجسم وتوفر المصادر الغذائية بعض فيتامين د ، ولكن معظمها يأتي من التعرض لأشعة الشمس. بعد أن يأخذ الجسم فيتامين د ، يحتاج إلى تحويله إلى شكله النشط.

اعراض فيتامين د

ترقق العظام: تصبح العظام رقيقة أو هشة. قد تكون العلامة الأولى هي كسر العظم بسهولة نتيجة لصدمة طفيفة. غالبا ما يصيب كبار السن.

تلين العظام: يمكن أن يصيب الأطفال. تصبح العظام لينة ، مما يؤدي إلى تشوهات العظام ، وقصر القامة ، ومشاكل الأسنان ، والعظام الهشة ، والألم عند المشي.

يبحث الباحثون عما إذا كانت الأعراض أو الحالات الأخرى ، مثل الاكتئاب وألم العظام والضعف ، قد تنجم عن انخفاض مستويات فيتامين د. .







وأعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أنهم سيستخدمون الانترفيرون والكليترا علاج الإيدز كـ برتوكول لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قالت الطبيبة ماري بول كيني،عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، إنه جرى إعطاء عدد من المرضى عقار الكليترا المضاد للفيروسات، لافتة إلى أنه سيكون ممتازا إذا نجح ذلك، لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز.