هل يصلح عقار الإيدز ضمن بروتوكول علاج كورونا.. خبراء دوليون يجيبون

تتغير برتوكولات علاج فيروس كورونا بشكل يومي، لأنه حتى الآن لا يوجد عقار أو دواء فعال بنسبة 100% لأن هذا الفيروس جديد، لذا ينصح بالتباعد الاجتماعى والالتزام بعدم الخروج.





وأعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أنهم سيستخدمون الانترفيرون والكليترا علاج الإيدز كـ برتوكول لعلاج مرضى فيروس كورونا.





وفى سياق متصل قالت الطبيبة ماري بول كيني،عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، إنه جرى إعطاء عدد من المرضى عقار الكليترا المضاد للفيروسات، لافتة إلى أنه سيكون ممتازا إذا نجح ذلك، لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة ل علاج الإيدز





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وأشارت كيني، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة فيروس كورونا ، ومضت تقول: "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".





ومن جانب أكد استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية، بسام محبوب، أن من الأدوية المستخدمة حاليًا في مستشفيات الدولة لعلاج فيروس كورونا، كليترا لأنه عبارة عن مضاد الفيروسات ويستخدم في علاج نقص المناعة المكتسبة الإيدز لأنه يعمل على الحمض الجيني وفعال جدًا في الحد من سرعة تكاثر وانتشار فيروس فيروس كورونا المستجد، وذلك نقلا عن صحيفة "البيان" الإماراتية.



