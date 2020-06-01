AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:32 ص
يارا
يارا
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف اليوم 1 يونيو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية يارا و التى أتمت عامها الـ 37، وتعد يارا من النجمات العرب التى تعشق الموضة و تهتم بأناقتها ومظهرها.

يارا تتمتع بذوق مميز فى اختيار التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية، فتقوم بأختيار تصميمات الفساتين بعناية فائقة، حيث تعتمد على الموديلات المتناسقة مع قوامها و التى تبرز جمالها، كما تفضل أختيار كافة الألوان و تحرص على التنوع أيضا.

اقرأ إيضا..

تتميز فساتين يارا بأنها تجمع بين الأناقة و الفخامة فأغلبها مصنوع من الأقمشة الراقية ذات قيمة، و تحمل أغلب فساتينها أيضا توقيع دار الأزياء العالمية  لابورجوازي.

تعتمد يارا على صيحات المكياج التى تكشف عن جمال ملامجها، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة و الجذابة، بالأضافة إلى ذلك تحرص على ارتداء قطع المجوهرات الفخامة التى تزيد من فخامة إطلالتها.

إليكم الصور ..





مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

ترشيحاتنا

الابن البار.. حكاية جابر حمل أمه المصابة بكورونا ولم يخش من العدوى

موجز السوشيال ميديا: ظهور نادر لنادية الجندي.. دعوات هاني رمزي لـ محمد هنيدي.. ورسالة خاصة من إيمي طلعت زكريا

احذر.. ملمع تابلوه السيارة قد يؤدي إلى كارثة

استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.. أندية الهلال وأهلي جدة والوحدة تختار الطائف لإقامة معسكر داخلي

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على آخر أعمال المطربة نهال نبيل

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور

بملابس عصرية.. نجلاء بدر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة