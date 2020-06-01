مبهرة ورائعة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين يارا في عيد ميلادها





يارا تتمتع بذوق مميز فى اختيار التى تظهر بها فى مختلف المناسبات و بالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية، فتقوم بأختيار تصميمات الفساتين بعناية فائقة، حيث تعتمد على الموديلات المتناسقة مع قوامها و التى تبرز جمالها، كما تفضل أختيار كافة الألوان و تحرص على التنوع أيضا.





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تتميز فساتين يارا بأنها تجمع بين الأناقة و الفخامة فأغلبها مصنوع من الأقمشة الراقية ذات قيمة، و تحمل أغلب فساتينها أيضا توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي.





تعتمد يارا على صيحات المكياج التى تكشف عن جمال ملامجها، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة و الجذابة، بالأضافة إلى ذلك تحرص على ارتداء قطع المجوهرات الفخامة التى تزيد من فخامة إطلالتها.





إليكم الصور ..















