بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

View this post on Instagram

اشتقتوا للحفلات والموسیقى؟ أنا كتیر اشتقتلكم، تعوا نغني سوا بعید الفطر. انطروني لایف ع السوشیال میدیا من مسرح المجاز بالشارقة یوم 27 مایو. @almajazamphitheatre یوتیوب: https://bit.ly/YaraYTLive فيسبوك: https://www.facebook.com/almajazamphitheatre/posts/2990408937719051 #مسرح_المجاز #ھلابالمجاز #موسیقى #الشارقة #الإمارات #عید_الفطر #LetsMajaz #AlMajazAmphitheatre #Sharjah #EidAlFitr #Celebrate #يارا #يارا_لوفرز #Yara #Yaralb_lovers