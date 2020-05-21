بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام





وظهرت بها يارا، بفستان أنيق باللون البيج، ومطعم بألوان ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج البسيط.





وتركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها.



