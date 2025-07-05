الرئيس الأوكراني: أنا ممتن لاستعداد أمريكا تقديم المساعدة الدفاعية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم السبت بإنه ممتن لأمريكا بسبب استعدادها تقديم المساعدة الدفاعية العسكرية لكييف،وأشار زيلينسكي بإن المكالمة الهاتفية الأخيرة مع ترامب بأمس الجمعة.

كانت بالغة الأهمية وكانت ذات نتائج عالية في حصول كييف على منظومة الباتريوت الأمريكي للدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ الباليستية وقال زيلينسكي بإنه عندما طلب الباتريوت من ترامب أجاب بإن واشنطن سوف تقدم المساعدة الدفاعية الجوية ذلك خلال خطاب مصور لزيلينسكي.

وأعلن ترامب لاحقا بإن أمريكا تدرس الأمر بينما أعلن المستشار الألماني فريديريش ميرتس قيام بلاده بدفع تكلفة منظومة الباتريوت لأمريكا،وجاء التحول في موقف الرئيس الأمريكي ترامب عقب الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض به إنهاء الصراع بالوقت الحالي.

في إتجاه آخر عقب الهجوم الروسي على كييف الجمعة أعلن الكرملين استعداد موسكو لإحياء المفاوضات من جديد بينما ردت أوكرانيا السبت باستهداف العاصمة الروسية موسكو،وأطلقت 94 مسيرة على روسيا.