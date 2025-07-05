انفجارات تهز مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا وسط حالة تأهب عامة

هزت سلسلة من الانفجارات مساء السبت مقاطعة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، دون ورود تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

تزامنت هذه التطورات مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تدمير بطارية صواريخ "باتريوت" الدفاعية في العاصمة كييف نتيجة ضربات جوية، حيث ذكرت قناة "فوينوييه ديلو" عبر تطبيق "تلغرام" أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.

وفي وقت متأخر من ليلة 4 يوليو، شهدت كييف أيضاً انفجارات عنيفة نُسبت إلى هجمات مكثفة استهدفت مطار "جولياني"، فيما تحدثت وسائل إعلام عن تعرض المطار لهجوم بطائرات مسيرة هجومية.