يارا تشكر متابعيها على انستجرام لمتابعتها على تيك توك.. شاهد

شكرًا كتير لكلّ اللي شاركوني البث المباشر عبر "تيك توك"

أسعدتوني جدًا وشكر كبير كمان لليونسيف وتيك توك ولكل اللي اتبرّعوا ورح يتبرّعوا كمان ،

#تيك_توك #يارا #دبي #رمضان #رمضان_كريم

Thank you all🤗love you".

وكتبت يارا قائلة: "