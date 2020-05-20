AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يارا تشكر متابعيها على انستجرام لمتابعتها على تيك توك.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت النجمة يارا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة لمتابعيها تشكرهم فيها على مشاركتها البث المباشر التى أقامته على "تيك توك".
وكتبت يارا قائلة: "شكرًا كتير لكلّ اللي شاركوني البث المباشر عبر "تيك توك" أسعدتوني جدًا وشكر كبير كمان لليونسيف وتيك توك ولكل اللي اتبرّعوا ورح يتبرّعوا كمان ،#تيك_توك #يارا  #دبي #رمضان #رمضان_كريم Thank you all🤗love you".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.

يذكر أن يارا شاركت الشهر الماضى فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارا تستعين بجمهورها لتزيين الكيكة

يارا في أحدث إطلالة لها بالعباية الرمضانية.. شاهد

يارا عن مسلسلات رمضان: أنا ضعت واحترت شو أتابع رشحولي

بلد بالاسم بس.. يارا تهاجم الأوضاع اللبنانية

يارا: هتروحوا فين بعد الحظر؟ ومتابعون: سنذهب للكنيسة والجوامع

شاهد .. يارا تشارك جمهورها بصور أثناء تسوقها في أول ظهور لها خارج المنزل

ترشيحاتنا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أخبار البرلمان.. بشرى لـ أطباء دفعة 2018.. وتحذيرات من انتشار كمامات مغشوشة

أخبار الرياضة.. تأكيد بإلغاء الدوري.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا.. وائل جمعة يدافع عن سيد عبد الحفيظ

أحمد موسى: ما يحدث في ليبيا وإثيوبيا أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى.. فيديو

مساعدا وزير الداخلية يصلان موقع حادث الطريق الدائري بالتجمع الخامس

البحث عن مروج شائعة هروب مصابي كورونا من مستشفى حميات إمبابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور

هينيسي تحول شاحنة فورد رابتور إلى سيارة أكثر شراسة.. صور

عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع