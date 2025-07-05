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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. علي السعيد مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية بالزمالك

علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك
علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك
كريم عاطف

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك، بعد التنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

جاء ذلك عقب تقدم محمد عزت باعتذار عن الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، حيث وجه بدر حامد له الشكر على الفترة التي قضاها متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

وأكد بدر حامد أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق علي السعيد، تم خلالها الترتيب والتنسيق للفترة المُقبلة.

وسبق لـ علي السعيد تولي تدريب العديد من الأندية المحلية منها دلفي والترام.

قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك كرة القدم الزمالك الفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك الفريق الأول للكرة النسائية الكرة النسائية

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