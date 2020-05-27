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مرأة

بفستان لافت.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة تبرز جمالها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:50 م
يارا
يارا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يارا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وظهرت يارا، بفستان أنيق باللون الأسود، ومطعم بفصوص أنيقة باللون الفضى التى تبرز عن أناقتها وجمالها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يارا فى الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما أختارت تسريحة بسيطة لشعرها البنى الطويل لتبرز عن جمالها، وتركت خصلات بسيطة متطايرة لتظهر جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الفضى لأكمال إطلالتها.
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