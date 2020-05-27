بفستان لافت.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة تبرز جمالها





وظهرت يارا ، بفستان أنيق باللون الأسود، ومطعم بفصوص أنيقة باللون الفضى التى تبرز عن أناقتها وجمالها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يارا فى الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التى تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما أختارت تسريحة بسيطة لشعرها البنى الطويل لتبرز عن جمالها، وتركت خصلات بسيطة متطايرة لتظهر جمال ملامحها.





ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الفضى لأكمال إطلالتها.