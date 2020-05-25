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مرأة

بـ عباءة العيد.. شاهد يارا بإطلالة مختلفة تبهر الجمهور

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرا الفنانة اللبنانية يارا علي حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة من المنزل 

وظهرت يارا بإطلالة مختلفة حيث ارتدت عباءة منقوشة باللون الاحمر والاسود وعليها بعض التطريزات ـ

 واعتمدت يارا تسريحة شعر بسيطة دون تكلف حيث اكتفت برفع جزء الي الاعلي مع خصلات امامية علي جبهتها. 



اما عن الناحية الجمالية نسقت يارا الوان بسيطة من المكياج يناسب إطلالتها في المنزل، وكتبت يارا في تعليق علي الصورة: " صباح العيد من بعد لايف مبارح اللي استمتعنا فيه معاكم😍 وان شاءالله انتوا كمان🤗 ومش آخر لايف كمان خليكم متابعين لتعرفوا كل الخطط😹ان شاءالله🙏🏻


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