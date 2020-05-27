اليوم.. يارا تحيي حفلاً غنائياً أون لاين بمناسبة عيد الفطر

تحيى المطربة اللبنانية يارا ، حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، اليوم، الأربعاء الموافق 27 مايو، على مسرح المجاز بالشارقة، ضمن حفلات عيد الفطر.





ومن المقرر أن تقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.





من ناحيه أخرى طرحت يارا في يناير الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ارتكبت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الـ"Lyrics clip"، و هى من كلمات وألحان يوم، وتوزيع جيزو.





كما شاركت يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التى اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، حيث علقت قائلة "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة من بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغنى عنهم.. مين بيحكى مع الأكل والخضار والفواكه متلى".



