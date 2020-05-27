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فن

بعد 38 عاماً .. ظهور نادر للفنان نعيم عيسي بائع القماش في ريا سكينة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحدث ظهور للفنان نعيم عيسى من منزله، ‏وهو يشاهد إعادة عرض مسرحية "ريا وسكينة" على شاشة التليفزيون الخاص به، والذي كان يعرض على شاشته مشهد السوق الذي ‏جسّد عيسى فيه دور التاجر "جميل عكاوي". ‏

شارك الفنان نعيم عيسى في بطولة مسرحية "ريا وسكينة" قبل أكثر من 20 عامًا، وكان آخر ظهور له في أحد المسلسلات عام 2011 ‏من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز".‏

مسرحية "ريا وسكينة" عُرضت عام 1982، وهي من بطولة شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، أحمد بدير، نعيم عيسى، آمال ‏سالم، ومن تأليف بهجت قمر وإخراج حسين كمال.‏


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