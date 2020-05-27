بعد 38 عاماً .. ظهور نادر للفنان نعيم عيسي بائع القماش في ريا سكينة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحدث ظهور للفنان نعيم عيسى من منزله، وهو يشاهد إعادة عرض مسرحية "ريا وسكينة" على شاشة التليفزيون الخاص به، والذي كان يعرض على شاشته مشهد السوق الذي جسّد عيسى فيه دور التاجر "جميل عكاوي".
شارك الفنان نعيم عيسى في بطولة مسرحية "ريا وسكينة" قبل أكثر من 20 عامًا، وكان آخر ظهور له في أحد المسلسلات عام 2011 من خلال مسلسل "شارع عبد العزيز".
مسرحية "ريا وسكينة" عُرضت عام 1982، وهي من بطولة شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، أحمد بدير، نعيم عيسى، آمال سالم، ومن تأليف بهجت قمر وإخراج حسين كمال.
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