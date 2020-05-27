بوظولي الإفيه.. إنجى وجدان تسخر من ترجمة نيتفلكس لـ سمير وشهير وبهير

سخرت الفنانة انجي وجدان من ترجمة منصة "نتفليكس" لفيلم "سمير وشهير وبهير" عبر حسابها الرسمى بموقع تباجل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وعلقت انجى على احد المشاهد الى تجمعها بالفنان شيكو قائلة : " العندليب الاسمر .. nightingale ".





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ليرد عليها شيكو معلقا :"بوظولى الأفيه".





وتحضر الفنانة انجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.





ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.



