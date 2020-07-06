فيتامين د هو الحل .. دراسة نرويجية تؤكد فعالية تأثير حمامات الشمس على فيروس كورونا

أصبح دور فيتامين د ، الذي يتم تطويره بالجسم مع التعرض لأشعة الشمس، النقطة المحورية في الجدل العلمي مع وباء كورونا ، حيث تشير نتائج الدراسات إلى ارتباط واضح بين التعرض للشمس والتأثير على فيروس كوفيد 19





ويهدف استطلاع نرويجي أجري مع عشرات الآلاف من المشاركين إلى التوصل إلى مزيد من الوضوح بشأن هذه القضية، حيث شارك 140000 نرويجي في دراسة شاملة عن فيروس كورونا تتضمن أسئلة حول الحياة بشكل عام.









وقال الباحث أرني سوراس في مستشفى جامعة أوسلو للاذاعة الوطنية في النرويج "إن آر كيه" - "نتساءل عما إذا كان هناك شيء إيجابي بشأن حمامات الشمس، لكان من الرائع لو وجدنا شيئًا مفيدًا للمجتمع، شيء يمكننا استخدامه في العمل ضد الفيروس".





وأصبح دور فيتامين د، الذي يتم تطويره أثناء التعرض للشمس، موضوعًا للنقاش العلمي للتغلب على الوباء، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن كل شيء يتراوح من "لا علاقة" إلى "ارتباط واضح".





وخلص مجموعة من العلماء الصينيين في دراسة لم تنشر بعد في يونيو أن فيتامين د يقلل من حمل الخلايا البشرية لفيروس كوفيد19.





وقال سوراس: قد تشير البيانات إلى أن فيتامين د يوفر بعض الحماية من مرض الكوفيد 19 الشديد.





وبما أن حمامات الشمس ليست المصدر الوحيد لفيتامين د، فإن المسح يشمل أسئلة حول تناول الأسماك واستخدام المكملات الغذائية المختلفة.





وأضاف: قد يكون فيتامين D هو الحل بسبب العدد المنخفض نسبيًا للعدوى حيث حرارة الصيف والتي تزامنت مع عودة الحياة إلى حد كبير إلى طبيعتها بعد أسابيع من الإغلاق.





وتابع "نحن نتصرف الآن تمامًا كما فعلنا في الأسابيع التي سبقت تطبيق الإغلاق، وعلى الرغم من كل هذا الاتصال، يتم الاحتفاظ بالعدوى عند مستوى منخفض"





واستطرد: سوراس إلى أنه في الأسابيع التي سبقت الإجراءات، كانت لدينا زيادة متفجرة.





وارجع ذلك الى أنه قد تكون الطبيعة هي الفرق، حيث تم اكتشاف الفيروس في فصل الشتاء، والآن حان الصيف والارض تملؤها الشمس".





في السابق، قال باحثون سويديون إن انخفاض مستويات فيتامين د يمكن أن يفسر سبب إصابة الأمريكيين من أصل أفريقي وحتى المهاجرين الأفارقة في السويد على نحو غير متناسب بالفيروس المستجد، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية.





وشدد الأطباء على أن عوامل الخطر المعروفة، مثل السمنة والسكري وإضفاء الطابع المؤسسي على بعض السلوكيات لاسيما والانسان في العمل، ترتبط جميعها بمستويات منخفضة من فيتامين د في الجسم.





ووصف نائب مدير الصحة إسبن روستروب ناكستاد الدراسة بأنها مفيدة بحد ذاتها، حتى لو لم يتم العثور على رابط مباشر.





ولا تزال النرويج متضررة نسبيًا من فيروس كورونا، بوجود أكثر من 8930 حالة وفاة و251 حالة وفاة.



