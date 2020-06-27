نشرة المرأة والصحة| نقص فيتامين د وعلامات الإصابة بـ كورونا.. رانيا يوسف بـ كاش مايوة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
قدم الدكتور احمد سامح مسلم الأستاذ بجامعة تافتيس بالولايات المتحدة طبقا لأحدث الدراسات العلمية طرق التأكد من الإصابة بكورونا بنسبة كبيرة ٨٧.٥ ٪ بدون تحليل وهي:
١- فقدان حاسة الشم والتذوق يحدث بنسبة ٦٥ ٪.
٢- ارتفاع الحرارة والكحة المتواصلة بيحصل بنسبة ٧١.٥ ٪.
٣- حمي ليومين ع الاقل.
٣-الصداع الشديد وهمدان الجسم وآلام الحنجرة.
٤-ضيق تنفس وإسهال ورعشة احيانا ووجع في العضلات.
ملحوظة ( ليس شرطا كل الاعراض تكون موجوده يكفي بعضها)
ثبتت دراسات سابقة، إن إضافة فيتامين د في وجباتنا الغذائية من شأنه ان يقلل خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة ومن بينها الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة، بالإضافة إلى ان نقص فيتامين د يتسبب في ضعف العضلات، والإصابة بالفشل الكلوي، ويحمي أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي ويعزز الإدراك، ويقلل من فرصة الوفاة من الإصابة بالسرطان.
ويزيد نسبة فيتامين د في الجسم خلال فصلي الربيع والصيف، حيث يصنع الجلد فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس، لكن في فصلي الخريف والشتاء، لا يحصل الجسم على القدر الكافي من فيتامين د.
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ولافتة.
وأطلت بها رانيا يوسف، بكاش مايوه قصير باللون الأبيض ومطعم باللون التايجر الذى يبرز عن جمالها.
وارتدت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال ظهورها، وخلخال فى القدم باللون الذهبى.
من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه بالون بسيط يتناسب مع ظهورها.
مكونات
1 كوب - حمص
4-5 - فصوص الثوم
ملح للتذوق
8 ملاعق كبيرة - زيت زيتون
3 ملاعق كبيرة - عصير ليمون
4 ملاعق كبيرة - بذور السمسم
خطوات
* شطف الحمص ويغلى لمدة 10 دقائق. سيؤدي ذلك إلى تنعيمها ، ويساعد على تعزيز نسيج الحمص. انقلها إلى وعاء.
* في نفس الوقت ، يُطحن بذور السمسم مع زيت الزيتون. صلصة الطحينة جاهزة! (يمكنك تخطي هذه الخطوة لأنه يمكن عمل الحمص بدون صلصة الطحينة أيضًا.)
* الآن يطحن الحمص المسلوق مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون (على الأقل 5-6 ملاعق كبيرة) في عجينة ناعمة.
* بعد الانتهاء ، انقلها إلى وعاء وزينها بعصير الليمون ورش القليل من مسحوق الفلفل الأحمر.
* استمتع به مع الخبز المحمص أو الخبز العربي.