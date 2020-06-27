نشرة المرأة والصحة| نقص فيتامين د وعلامات الإصابة بـ كورونا.. رانيا يوسف بـ كاش مايوة

قدم الدكتور احمد سامح مسلم الأستاذ بجامعة تافتيس بالولايات المتحدة طبقا لأحدث الدراسات العلمية طرق التأكد من الإصابة بكورونا بنسبة كبيرة ٨٧.٥ ٪ بدون تحليل وهي:

١- فقدان حاسة الشم والتذوق يحدث بنسبة ٦٥ ٪.

٢- ارتفاع الحرارة والكحة المتواصلة بيحصل بنسبة ٧١.٥ ٪.

٣- حمي ليومين ع الاقل.

٣-الصداع الشديد وهمدان الجسم وآلام الحنجرة.

٤-ضيق تنفس وإسهال ورعشة احيانا ووجع في العضلات.

ملحوظة ( ليس شرطا كل الاعراض تكون موجوده يكفي بعضها)

ثبتت دراسات سابقة، إن إضافة فيتامين د في وجباتنا الغذائية من شأنه ان يقلل خطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة ومن بينها الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا بعد الإصابة، بالإضافة إلى ان نقص فيتامين د يتسبب في ضعف العضلات، والإصابة بالفشل الكلوي، ويحمي أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي ويعزز الإدراك، ويقلل من فرصة الوفاة من الإصابة بالسرطان.