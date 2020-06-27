بدون تحليل.. أعراض تؤكد الإصابة بكورونا بنسبة 90%

بنسبه كبيره ٨٧.٥ ٪ بدون تحليل وهي: قدم الدكتور احمد سامح مسلم الأستاذ بجامعة تافتيس بالولايات المتحدة طبقا لاحدث الدراسات العلمية طرق التأكد من الاصابة ب كورونا





١- فقدان حاسه الشم والتذوق يحدث بنسبه ٦٥ ٪.

٢- ارتفاع الحرارة والكحة المتواصلة بيحصل بنسبة ٧١.٥ ٪.

٣- حمي ليومين ع الاقل.

٣-الصداع الشديد وهمدان الجسم وآلام الحنجرة.

٤-ضيق تنفس واسهال ورعشه احيانا ووجع في العضلات.

ملحوظة ( ليس شرطا كل الاعراض تكون موجوده يكفي بعضها)

لتجنب الاصابه بالفيروس يرجي

١- ارتداء الكمامة طوال الوقت وبشكل صحيح والنظارة الشمسية لوقاية العين من الاصابة

٢- الغرغره بالبيتادين ١٪ عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا اكثر من مرة لتجنب الاصابة.

٣- مسح الانف من الداخل بالبيتادين ١٪ عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا لتجنب الإصابة.

٤- غسل الايدي بالماء والصابون مرارا وتكرارا علي مدار الساعة.

٥- شرب السوائل الساخنة والعصاير والفواكه.

٦-الحرص علي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.



