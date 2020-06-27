بدون تحليل.. أعراض تؤكد الإصابة بكورونا بنسبة 90%

قدم الدكتور احمد سامح مسلم الأستاذ بجامعة تافتيس بالولايات المتحدة طبقا لاحدث الدراسات العلمية طرق التأكد من الاصابة بكورونا بنسبه كبيره ٨٧.٥ ٪ بدون تحليل وهي:
١- فقدان حاسه الشم والتذوق يحدث بنسبه ٦٥ ٪.
٢- ارتفاع الحرارة والكحة المتواصلة بيحصل بنسبة ٧١.٥ ٪.
٣- حمي ليومين ع الاقل.
٣-الصداع الشديد وهمدان الجسم وآلام الحنجرة.
٤-ضيق تنفس واسهال ورعشه احيانا ووجع في العضلات.
ملحوظة ( ليس شرطا كل الاعراض تكون موجوده يكفي بعضها)
لتجنب الاصابه بالفيروس يرجي
١- ارتداء الكمامة طوال الوقت وبشكل صحيح والنظارة الشمسية لوقاية العين من الاصابة
٢- الغرغره بالبيتادين ١٪ عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا اكثر من مرة لتجنب الاصابة.
٣- مسح الانف من الداخل بالبيتادين ١٪ عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا لتجنب الإصابة.
٤- غسل الايدي بالماء والصابون مرارا وتكرارا علي مدار الساعة.
٥- شرب السوائل الساخنة والعصاير والفواكه.
٦-الحرص علي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.