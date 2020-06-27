AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون تحليل.. أعراض تؤكد الإصابة بكورونا بنسبة 90%

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
  قدم الدكتور احمد سامح مسلم الأستاذ بجامعة تافتيس بالولايات المتحدة طبقا لاحدث الدراسات العلمية طرق التأكد من الاصابة بكورونا بنسبه كبيره ٨٧.٥ ٪ بدون تحليل وهي:

١- فقدان حاسه الشم والتذوق يحدث بنسبه ٦٥ ٪.
٢- ارتفاع الحرارة والكحة المتواصلة بيحصل بنسبة ٧١.٥ ٪.
٣- حمي ليومين ع الاقل.
٣-الصداع الشديد وهمدان الجسم وآلام الحنجرة.  
٤-ضيق تنفس واسهال ورعشه احيانا ووجع في العضلات.
ملحوظة ( ليس شرطا كل الاعراض تكون موجوده يكفي بعضها)
لتجنب الاصابه بالفيروس يرجي
١- ارتداء الكمامة طوال الوقت وبشكل صحيح والنظارة الشمسية لوقاية العين من الاصابة
٢- الغرغره بالبيتادين ١٪  عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا اكثر من مرة لتجنب الاصابة.
٣- مسح الانف من الداخل بالبيتادين ١٪  عند اللزوم او عند مخالطة حالة كورونا لتجنب الإصابة.
٤- غسل الايدي بالماء والصابون مرارا وتكرارا علي مدار الساعة.
٥- شرب السوائل الساخنة والعصاير والفواكه.
٦-الحرص علي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقدان حاستي الشم والتذوق أحدث أعراض فيروس كورونا.. شاهد

غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

من العزل الصحي.. الأعراض المؤكدة للمصابين بـ فيروس كورونا

لو عندك أعراض كورونا.. اِذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

نشرة الصحة والمرأة.. هذه الأعراض تميز كورونا عن البرد.. وجلسة تصوير مبتكرة لعلاج أخطر المشاكل الأسرية

برد أم كورونا..3 علامات فاصلة تحسم الجدل.. شاهد

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس: لقاح كورونا الحل الوحيد لفتح الإغلاق

بعد مرور 14 يوما.. زوج داليا البحيرى يجرى مسحة كورونا.. تفاصيل

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور