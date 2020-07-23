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احرصي عليه.. فيتامين د يحميك من الإصابة بالسكري

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
خلصت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري الذين يتناولون مكملات فيتامين د يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2. 

ووفقا لموقع healthline تشير الأبحاث السابقة إلى أن فيتامين د يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم والالتهاب وإنتاج الأنسولين.
 
قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من خلال نظامك الغذائي ، لذا فإن أشعة الشمس والمكملات الغذائية يمكن أن تكون خيارات بديلية للأمر.

ويقول الدكتور زكاري بلومجاردن ، الأستاذ في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك المتخصص في علاج الغدد الصماء والسكري ، أن العلاقة بين فيتامين د والسكري من النوع 2 تمت دراستها عدة مرات.

وقالت بلومجاردن لم تُظهر التجارب العشوائية المضبوطة بشكل مقنع أن فيتامين د يمنع مرض السكري ، لكن المقارنات الفرعية تشير إلى أن مجموعة الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د محمية من مرض السكري عن طريق تناول مكمل فيتامين د.

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