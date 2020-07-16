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مرأة

يدير السكرى ويعالج الإمساك.. توقف عن تناول الحمص فى هذه الحالة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:17 ص
الحمص
الحمص
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نهى هجرس
الحمص أحد الأطعمة الصحية والمغذية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل، هذه البقوليات غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكربوهيدرات والفولات، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية ، فإنها تجعلها واحدة من أكثر الأطعمة الموصى بها للنساء الحوامل.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ اهم فوائد الحمص اثناء الحمل.

- يساعد على نمو الطفل 
البروتين الموجود في الحمص مطلوب لنمو الجنين وتطوره، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك استعادة وإصلاح الأنسجة في الدم والأعضاء والجلد والشعر والأظافر .


- يدير سكري الحمل 
يحدث سكري الحمل أثناء الحمل عندما لا يستطيع جسم المرأة إنتاج كمية كافية من الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم،قد يعرض ارتفاع السكر في الدم المرأة والطفل للخطر إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح لذا ، لمنع حدوث ارتفاع حاد في مستويات السكر ، يجب إضافة الحمص إلى نظامك الغذائي لأنها تحتوي على الألياف ، مما يسبب استجابة أقل للأنسولين.

- يعالج الإمساك 
الإمساك مشكلة شائعة أثناء الحمل، بما أن الحمص مصدر جيد لـ الألياف ، يمكن أن يساعد في منع الإمساك لدى الأمهات الحوامل  .

ومن أشهر آلاثار الجانبية لتناول الحمص أثناء الحمل 
يجب تجنب الحمص إذا كنت تعاني من الإسهال. 
إذا كان لديك حساسية من البقوليات ، فيجب تجنب الحمص. 
يمكن أن يؤدي تناول الحمص بشكل منتظم أثناء الحمل إلى اضطراب في المعدة.

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