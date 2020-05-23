ماسك الحمص لزيادة جمال الشعر

يعد الشعر هو تاج جمال المراة ويزيدها جمالا وتألقا لذا فهى من اهم الاشياء التى تدفع المرأة للاهتمام به.





وتحتاج قشرة الرأس إلى فيتامين أ والزنك الموجودين في الحمص وهو غني بالبروتين الذي يمكن أن يمنع تساقط الشعر، والمنجنيز الذي يحتويه يمكن أن يقوي شعرك. يمكن أن يؤدي نقص المنجنيز أيضًا إلى تباطؤ نمو الشعر.





طريقة عمل ماسك الشعر:

6 ملاعق كبيرة من الحمص المهروس بالماء

وتدليك فروة الرأس اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه كالمعتاد.

يساعد الزنك الموجود في الحمص على منع ترقق الشعر. وقد يساعد النحاس الموجود في الحمص إعادة نمو الشعر في الأشخاص الذين فقدوا الشعر بسبب العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي).



