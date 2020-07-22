مرض العصر.. دراسة تكشف فوائد القرفة لمصابي السكر.. 8 طرق للوقاية من الغيبوبة .. وأهم أعراض ارتفاع وانخفاض السكري

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعًا ، ولا يقتصر على كبار السن فقط بل يصيب أيضا الشباب والأطفال ، ويحتاج مريض السكر الى العناية جيدا بالنظام الغذائي اليومي ووضع خطة يومية للطعام و الشراب حتى لا تزيد مستويات السكر في الدم ويتعرض المريض لمضاعفات خطيرة ، كما يتعرض الكثيرون لغيبوبة السكر عند انخفاضه او ارتفاعه، لذا نقدم أهم المعلومات لمرضى السكر لتجنب مخاطره .
دراسة تكشف فوائد القرفة لمريض السكر
كشفت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرًا، فوائد مذهلة للقرفة على صحة الإنسان ، واعتبرها الباحثون لها مفعول سحري في العديد من المشاكل الصحية .
وأكدت الدراسة أن تناول الكثير من القرفة يمكن أن يساعد من يعانون ارتفاع مستويات السكر بالدم في الوقاية من مرض السكري، الذي يعاني منه ملايين البشر حول العالم ، وذلك بحسب موقع skynews.
وأوضح الباحثون أن القرفة تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، كما يمكن أن تبطئ القرفة تأثير هذا المرض على الجسم.
وأجريت الدراسة على 51 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و70 شخصًا ممن تظهر لديهم واحدة من 3 مشكلات محددة في الجلوكوز أثناء الصيام، وخضع المشاركون في الدراسة للمراقبة لمدة 12 أسبوعا، وقد توزعوا بين المركز الطبي بجامعة "كيونغ هي" في سول بكوريا الجنوبية، ومركز جوسلين للسكري بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
ووجد الباحثون أن مكملات القرفة التي أعطوها للمشاركين في الدراسة عملت على خفض مستويات الجلوكوز غير الطبيعية أثناء الصيام، وحسنت استجابة الجسم لتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور جوليو روميو من مركز جوسلين للسكري في بوسطن: "أظهرت دراستنا التي استمرت 12 أسبوعا تأثيرات مفيدة لإضافة القرفة إلى النظام الغذائي على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لدى المشاركين المصابين بالسكري".
أعراض غيبوبة السكر
وحسب موقع mayoclinic، هناك بعض الأعراض التي يشعر بها المريض عند حدوث غيبوبة السكر على حسب مستوى السكر في الدم، إليكِ أبرز الأعراض:
- في حالة غيبوبة السكر المنخفض:
الرعشة
الإرهاق
فرط التعرق
الشعور بالجوع
الغثيان
الدوخة أو الدوار
صوبة التحدث
الشعور بالتشوش
- في حالة غيبوبة السكر المرتفع:
- الشعور بالعطش
- التبول كثيرا
- الغثيان والقيء
- ضيق التنفس
- آلام المعدة
- تغيير رائحة النفس
- سرعة ضربات القلب
- جفاف الفم
طرق تجنب غيبوبة السكر
وحسب نصائح موقع هيلث لاين ، إليك أبرز النصائح التي عليك اتباعها باستمرار لتجنب حدوث غيبوبة السكري.
1-تناول الأدوية التي وصفها الطبيب المتابع لحالتك بانتظام ووفقًا لتعليماته.
2-فحص مستوى السكر في الدم بشكل متكرر والتي تعرف من خلالها إذا كان مستوى السكر ضمن النسب الطبيعية أم لا.
3-إتباع نظام غذائي صحي والحرص على تناول وجبات خفيفة يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.
4-جراء فحص البول بحثًا عن الكيتونات إذا كان السكر أعلى من 240 ملليجرام / ديسيلتر، وخاصة في حالة المرض والحمى
5-الاحتفاظ بمصادر للجلوكاجون أو أي مواد سكرية سريعة المفعول مثل أقراص الجلوكوز وعصير البرتقال، لعلاج انخفاض سكر الدم المفاجئ.
6-الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية بسبب تأثيرها السلبي على مستوى السكر في الدم.
7-لابد من استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز باستمرار لمراقبة مستويات السكر في الدم خاصة مع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم
8-تعريف أفراد الأسرة بأعراض انخفاض وارتفاع السكر لمساعدة المريض .