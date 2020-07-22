مرض العصر.. دراسة تكشف فوائد القرفة لمصابي السكر.. 8 طرق للوقاية من الغيبوبة .. وأهم أعراض ارتفاع وانخفاض السكري

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعًا ، ولا يقتصر على كبار السن فقط بل يصيب أيضا الشباب والأطفال ، ويحتاج مريض السكر الى العناية جيدا بالنظام الغذائي اليومي ووضع خطة يومية للطعام و الشراب حتى لا تزيد مستويات السكر في الدم ويتعرض المريض لمضاعفات خطيرة ، كما يتعرض الكثيرون لغيبوبة السكر عند انخفاضه او ارتفاعه، لذا نقدم أهم المعلومات لمرضى السكر لتجنب مخاطره .









دراسة تكشف فوائد القرفة لمريض السكر





كشفت دراسة علمية حديثة أجريت مؤخرًا، فوائد مذهلة للقرفة على صحة الإنسان ، واعتبرها الباحثون لها مفعول سحري في العديد من المشاكل الصحية .









وأكدت الدراسة أن تناول الكثير من القرفة يمكن أن يساعد من يعانون ارتفاع مستويات السكر بالدم في الوقاية من مرض السكري، الذي يعاني منه ملايين البشر حول العالم ، وذلك بحسب موقع skynews.









وأوضح الباحثون أن القرفة تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، كما يمكن أن تبطئ القرفة تأثير هذا المرض على الجسم.









وأجريت الدراسة على 51 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و70 شخصًا ممن تظهر لديهم واحدة من 3 مشكلات محددة في الجلوكوز أثناء الصيام، وخضع المشاركون في الدراسة للمراقبة لمدة 12 أسبوعا، وقد توزعوا بين المركز الطبي بجامعة "كيونغ هي" في سول بكوريا الجنوبية، ومركز جوسلين للسكري بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.



ووجد الباحثون أن مكملات القرفة التي أعطوها للمشاركين في الدراسة عملت على خفض مستويات الجلوكوز غير الطبيعية أثناء الصيام، وحسنت استجابة الجسم لتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات.



وقال مؤلف الدراسة الدكتور جوليو روميو من مركز جوسلين للسكري في بوسطن: "أظهرت دراستنا التي استمرت 12 أسبوعا تأثيرات مفيدة لإضافة القرفة إلى النظام الغذائي على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لدى المشاركين المصابين بالسكري".









أعراض غيبوبة السكر



