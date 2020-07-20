وصفة الأجداد .. علاج آلام الأعصاب لمرضى السكرى

يعد مرض السكرى من أكثر الأمراض المزمنة الشائعة والذي يتسبب فى مضاعفات كثيرة وخطيرة، وبالرغم من ذلك يمكن السيطرة عليه بالعلاج وبعض النصائح البسيطة.

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ومن أكثر المضاعفات الشائعة عند مرضى السكرى هى الاعتلال العصبي الذي يسبب الام القدم والشعور بالوخز والخدر.





وذكر موقع "بولد سكاى " أن وصفة الحمام الدافئ التى كان يفعلها القدماء للتخلص من مشكلات القدم هى من أكثر الطرق المنزلية الفعالة فى علاج آلام الأعصاب والاعتلال عند مرضى السكرى.





ولا يقتصر استخدام هذه الطريقة على علاج آلام القدم عند مرضى السكرى فقط، ولكن لكل من حالتهم تكون أكثر سوءا ولا يناسبها اى علاج.





وإذا كنت لاتعرف هذه الطريقة لعلاج آلام الأعصاب فى القدم نقدمها لك بالتفصيل





1. حمام ماء دافئ

أسهل علاج منزلي لعلاج آلام الأعصاب السكري هو أخذ حمام ماء دافئ. تعمل الحرارة على تحسين الدورة الدموية وتسريع عملية الشفاء.

· خذ حمامًا بالماء الدافئ يوميًا لمدة 20 دقيقة.

· يمكنك إضافة كوب واحد من ملح إبسوم إلى الماء.