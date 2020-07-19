احمى نفسك منها .. أسباب الإصابة بالبواسير

تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المحرجة والمؤلمة فى نفس الوقت وتتطلب من الانسان العلاج بسرعة وفى كثير من الأحيان تتطلب التدخل الجراحى.
وهناك اعتقاد خاطئ ان البواسير تصيب الرجال فقط لكنها فى الحقيقة تصيب الجنسين وللوقاية منها نعرض لكم أسباب الإصابة بالبواسير
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ذكر موقع "بولد سكاى" أن البواسير تحدث لأسباب متعددة لكنها كلها ناتجة عن زيادة الضغط في أسفل المستقيم، نظرًا لتمدد الأوردة حول فتحة الشرج بسبب الضغط ، فقد تتضخم أو نتفخ.
زيادة الضغط في أسفل المستقيم وتضخم البواسير تحدث نتيجة مجموعة من الأسباب، هى:
- رفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم
- السمنة وزيادة الوزن
- الجماع الشرجي
- الإجهاد أثناء حركات الأمعاء
-الإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن
- الجلوس لفترات طويلة
- الحمل و
- عدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية