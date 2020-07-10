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لمرضى السكري .. طريقة عمل بسكويت الشوفان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:33 م
بسكويت الشوفان
بسكويت الشوفان
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رشا عوني
يحتاج مريض السكري العناية جيدًا بالنظام الغذائي اليومي ، حتى يتم ضبط مستويات السكر في الدم ولا يتعرض لمضاعفات خطيرة للسكري ، ويعتبر الشوفان من الأكلات الصحية لمرضى السكر فهو صحي ويفضل تناوله بشكل يومي . 

إليكي طريقة عمل بسكويت الشوفان لمرضى السكري .. 

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مكونات بسكويت الشوفان : 

كوب من الشوفان 
كوب دقيق أسمر
ثلث كوب سكر
ثلث كوب زيت
بيضة
ملعقة قرفة
ملعقة بيكنج باودر
ملعقة فانيليا
رشة ملح 

طريقة عمل بسكويت الشوفان : 

اخلطي الزيت والبيض والفانيليا والقرفة في طبق ثم اضيفي السكر ورشة ملح وقلبي المكونات جيدا
ضيفي الشوفان مع البيكنج باودر للخليط السابق وقلبيه
اضيفي الدقيق الأسمر بالتدريج واعجني الخليط حتى تحصلين على عجينة متماسكة
شكلي العجين كرات صغيرة  ورصيها في صينية مبطنة بورق زبدة
ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة . 
لمرضى السكري .. طريقة عمل بسكويت الشوفان
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