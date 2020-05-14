منها التمر والبندق.. طريقة عمل بسكوت بنكهات مختلفة.. فيديو

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بسكوت بنكهات مختلفة، من مطبخك، تناسب جميع أفراد الأسرة، ولها فوائد غذائية كبيرة، منها بسكوت الحبهان والقهوة العربى، وبسكوت التمر والبندق.
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مقادير بسكويت بنكهات مختلفة
العجين
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح
1 ونصف كوب سكر
10 ملاعق كبيرة زبدة مذابة
3 بيضات
2 ملعقة صغيرة ينسون صحيح محمص
2 ملعقة صغيرة ينسون مطحون
1 كوب لوز
شرائح بسكوت
الحبهان والقهوة العربي
180 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1 وثلاثة أرباع كوب سكر
4 بيضات
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
600 جرام دقيق بيتزا
1 ملعقة صغيرة حبهان
بودرة وحب
1 بشر برتقالة
2 ملعقة كبيرة قهوة عربي سريعة الذوبان
100 جرام فستق
بسكوت التمر والبندق
ثلث كوب زبدة
ثلثى كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 بيضة
2 كوب دقيق
1 كوب بندق
1 كوب تمر منزوع البذور
طريقة تحضير بسكوت بنكهات مختلفة:
بسكوت الينسون
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 160
* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا
* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب
* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين
* يترك ليبرد تماما
* يوضع بأكياس السوليفان، ويقدم
بسكوت الحبهان والقهوة العربي:
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 160
* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا
* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب
* تضاف المكونات الجافة ثم يضاف الفستق، ويقلب
* يشكل على شكل أسطواني ويوضع في الصينية
* يخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون ويسهل تقطيعه
* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين
* يترك ليبرد تماما
* يوضع بأكياس السوليفان، ويقدم
بسكوت التمر والبندق
* تجهز صينية بورق زبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 160
* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا
* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب
* تضاف المكونات الجافة ثم يضاف التمر والبندق، ويقلب
* يشكل على شكل أسطواني ويوضع في الصينية
* يخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون يسهل تقطيعه
* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين
* يترك ليبرد تماما
* يوضع في أكياس السولفان، ويقدم.