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مرأة

منها التمر والبندق.. طريقة عمل بسكوت بنكهات مختلفة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:16 ص
بسكوت
بسكوت
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل بسكوت بنكهات مختلفة، من مطبخك، تناسب جميع أفراد الأسرة، ولها فوائد غذائية كبيرة، منها بسكوت الحبهان والقهوة العربى، وبسكوت التمر والبندق.

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مقادير بسكويت بنكهات مختلفة

العجين
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح 
1 ونصف كوب سكر 
10 ملاعق كبيرة زبدة مذابة 
3 بيضات
2 ملعقة صغيرة ينسون صحيح محمص
2 ملعقة صغيرة ينسون مطحون 
1 كوب لوز  
شرائح بسكوت 
الحبهان والقهوة العربي
180 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1 وثلاثة أرباع كوب سكر 
4 بيضات
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح 
600 جرام دقيق بيتزا 
1 ملعقة صغيرة حبهان 
بودرة وحب 
1 بشر برتقالة 
2 ملعقة كبيرة قهوة عربي  سريعة الذوبان
100 جرام فستق 

بسكوت التمر والبندق
ثلث كوب زبدة
ثلثى كوب سكر 
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
2 بيضة 
2 كوب دقيق 
1 كوب بندق 
1 كوب تمر منزوع البذور

طريقة تحضير بسكوت بنكهات مختلفة:

بسكوت الينسون

* تجهز صينية بورق زبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا

* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب

* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين

* يترك ليبرد تماما

* يوضع بأكياس السوليفان، ويقدم

بسكوت الحبهان والقهوة العربي:

* تجهز صينية بورق زبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا

* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب

* تضاف المكونات الجافة ثم يضاف الفستق، ويقلب

* يشكل على شكل أسطواني ويوضع في الصينية

* يخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون ويسهل تقطيعه

* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين

* يترك ليبرد تماما

* يوضع بأكياس السوليفان، ويقدم

بسكوت التمر والبندق

* تجهز صينية بورق زبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 160

* تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا

* يخلط السكر مع الزبدة، في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا ويقلب

* تضاف المكونات الجافة ثم يضاف التمر والبندق، ويقلب

* يشكل على شكل أسطواني ويوضع في الصينية

* يخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون يسهل تقطيعه

* يقطع على شكل شرائح، ثم يوضع في الفرن مرة أخرى حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين

* يترك ليبرد تماما

* يوضع في أكياس السولفان، ويقدم.
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