أحلى من الجاهز.. طريقة عمل مشروب قمر الدين السوري.. فيديو

قمر الدين من المشروبات الرمضانية الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق و المحلات، لذا نقدم لكم طريقة عمل مشروب قمر الدين السوري من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير مشروب قمر الدين السوري
مقادير قمر الدين السوري
500 جرام قمر الدين شرائح
2 كوب ماء مغلى
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة ماء زهر
1 ملعقة كبيرة ماء ورد
1 لتر ماء بارد
مكعبات ثلج
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طريقة تحضير قمر الدين السوري
* تنقع قطع قمر الدين في الماء المغلي ثم يترك الخليط ليبرد
* يضرب في الخلاط مع السكر وماء الزهر وماء الورد
* يمكن إضافة الماء حسب الحاجة
* يقدم مع قطع الثلج في الكاسات