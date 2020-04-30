للوقاية من الفيروسات.. مشروب قمر الدين يقوي المناعة في رمضان



-مفيد للعطش وفي تنظيم عمل الأمعاء.

-يقوي الأعصاب ويفتح الشهية ويقوي الخلايا النسيجية.

-يزيد من مناعة الجسم ويرطب وينظف الأمعاء.

-يهدئ الأعصاب ويزيل الأرق.

-مفيد للمسنين والشباب وينشط نمو الأطفال.

-يحتوي على العديد من المعادن و السكريات والفيتامينات (C-B2-B1-A)

-يفيد لفقر الدم وتنشيط الكبد وحماية القلب والشرايين.



قمر الدين من أهم مكونات ياميش رمضان، وله العديد من الفوائد، فهو مصدر لمجموعة من العناصر الغذائية، كما يعد مصدرا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.وكشفت لبدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، فوائد مشروب قمر الدين