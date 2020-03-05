سخرية ولا خوف.. استشاري الصحة النفسية يكشف تأثير فيروس كورونا على الأشخاص

بعد سماع فيروس كورونا يصاب الكثير من الأشخاص حالة من التهكم والسخرية، والبعض الأخر يعاني من حالة خوف شديدة، وذلك يرجع لعدة أسباب نفسية، وأصبح الأمر نفسي أكثر من مرض جسدي.





كشف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، أن مع انتشار فيروس كورونا ، انطلق رواد السوشيال ميديا كالمعتاد، وقام كل شخص بدوره في تصميم الكوميك المناسب على الوضع، وبدأ الجميع يتسارع في نشر الفكاهة والدعابة بين المواطنين.





وتابع أن أصبح المجموعات الاجتماعية التي تتواجد على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، هي مجتمع مغلق على بعضها البعض، للمعايشة على تداول أخبار فيروس كورونا، كما يطالبون بالأجازات المدرسية لما يعانون من حالات نفسية وفوبيا الخوف من المرض.





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وأضاف ان انتشار الشائعات بين رواد السوشيال ميديا واستخدام فيروس كورونا على أنه مادة للسخرية، هذا ما جعل المواطنين ينقسمون إلى نصفين، الأول يعاني من الذعر الشديد وبدأ في استعمال الأدوات الطبية اللازمة، والبعض الآخر لم يصدق ما يتداوله العالم من أخبار.





وأكد ان المواطنين أصبح لديهم حالة من الاستعداد التام للاصابة بـ فيروس كورونا ، بسبب الحالة النفسية التي يعيشونها، مهما تظاهرت بالقوه الا ان الخوف هو سيد الموقف.





ونصح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحذر في انتشار الأخبار ، مع توقف حالة السخرية بين أصبحت متداولة بين المواطنين، وترك الأمر إلى الجهات المختصة، وترك دور الناقد، وفصل السخرية عن المرض.



