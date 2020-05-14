طريقة عمل حلويات في البيت ..فيديو

مقادير بسبوسة

500 جرام دقيق ساميولينا

50 جرام جوز هند

5 جرام بيكنج باودر

175 مل ماء

175 جرام سكر

100 جرام سمـنة

50 جرام عسل جلوكوز

قشطة





-للتزيين

مكسرات او فستق





طريقة تحضير بسبوسة

- اخلطى الدقيق مع السكر و الجوزالهند و البيكنج بادر ثم ضيفى السمنة السايحة و ضعيها فى صينية بها ورق زبدة و زيت

- ارفعى الماء و السكر و عسل الجلوكوز على النار حتى تحصلى على الشربات

- رصى الفستق على البسبوسة و ادخليها الفرن حتى تكتمل النضج

- ارفعيها و ضيفى اليها الشربات و قدميها بعد تزيينها بالقشطة بالهنا





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