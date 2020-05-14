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مرأة

طريقة عمل حلويات في البيت ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 03:48 ص
طريقة عمل حلويات
طريقة عمل حلويات فى البيت
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هاجر هانئ
طريقة عمل الحلويات في البيت تعتبر من اكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فالحلويات من الاطباق اللاتي يعشق تناولها الكثير من الاشخاص وبالأخص في شهر رمضان.

تعد طريقة عمل الحلويات فى البيت أمر شاق ومتعب على بعض السيدات، لكن هناك بعض أنواع الحلويات التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات.

فنقدم لكى من خلال هذا التقرير طريقة عمل حلويات فى البيت خطوة بخطوة ..

طريقة عمل بسبوسة من مطبخ الشيف  شربيني مقدم برنامج الشيف
مقادير بسبوسة
500 جرام دقيق ساميولينا
 50 جرام جوز هند 
5 جرام بيكنج باودر
 175 مل ماء
 175 جرام سكر
 100 جرام سمـنة
 50 جرام عسل جلوكوز
 قشطة

-للتزيين
مكسرات  او فستق

طريقة تحضير بسبوسة
- اخلطى الدقيق مع السكر و الجوزالهند و البيكنج بادر ثم ضيفى السمنة السايحة و ضعيها فى صينية بها ورق زبدة و زيت
- ارفعى الماء و السكر و عسل الجلوكوز على النار حتى تحصلى على الشربات
- رصى الفستق على البسبوسة و ادخليها الفرن حتى تكتمل النضج
- ارفعيها و ضيفى اليها الشربات و قدميها بعد تزيينها بالقشطة بالهنا

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طريقة عمل كنافة بالكراميل من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير كنافة بالكراميل
نصف كيلو كنافة
 1 كوب سكر بودرة 
ربع كيلو سمنة مذابة
نصف كيلو كراميل 
ربع كيلو موز  مكعبات
سيرب  وسط

-التزيين
فول سواداني  مطحون
حلقات موز 

طريقة تحضير كنافة بالكراميل
-تجهز صينية تارت مدهونة بالسمن
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تخلط الكنافة بالسكر البودرة والسمنة المذابة
-ترص الكنافة في الصينية
-تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
-تسقى بالشربات
-يضاف الصوص وتزين بحلقات الموز

الصوص
- يخلط الكراميل مع الموز

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طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف
مقادير بلح الشام
200 مل زيت 
400 مل ماء
 10 جرام ملح
 20 جرام سكر
 500 جرام دقيق 
 8 بيضات
 10 جرام فانيليا 
شربات ثقيل بارد 

طريقة تحضير بلح الشام
- ضعي زيت عل النار وذوبي فيه الملح والسكر والفانيليا ثم الدقيق وقلبيه جيدا
- اعجني الخليط مع البيض المخفوق حتى تصبح عجينة طرية اقرب للسائلة
- استخدمي كيس حلواني لتشكيلها على هيئة اصابع واقليها في زيت درجة حرارته 80 مئوية
- ضعيها في الشربات بعد القلي و قدميها


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