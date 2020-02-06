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مرأة

أحلى من محال الحلويات.. حضرى التشيز كيك بمذاق شهي

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:42 م
تشيز كيك
تشيز كيك
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك تحضير التشيز كيك لهم بمذاق أحلى من المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى. 

المقادير لتحضير التشيز كيك

    1/2 كوب حليب
    باكو جيلي بنكهة البرتقال
    2 ملعقة كبيرة زبدة
    1 كريم شانتيه
    باكو بسكويت شاي
    علبة جبنة كريمي

طريقة التحضير للتشيز كيك

اطحني البسكويت جيدًا واخلطيه مع الزبدة وادخليه الفرن مدة خمس دقائق. 
اخلطي الكريم شانتيه مع الحليب في وعاء كبير بالمضرب الكهربائي وأضيفي عليه الجبن الكريمي واخلطيه.
ذوبى الجيلي وضيفيه إلى الكريمة واخلطيه وبعد أن نخرج البسكويت من الفرن نضيف عليه خلطة الكريمة والجبنة وندخله الثلاجة لمدة 3 ساعات
تزين الكيك بالجيلى المجمد مسبقا أو صوص الفراولة.
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