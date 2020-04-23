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مرأة

نوع مهمل من الزيوت.. للتقليل من مخاطر الحلويات في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:47 ص
الحلويات
الحلويات
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لمياء الياسين
يتسبب الاستخدام المفرط للسكريات والأطعمة الدسمة والدهنية يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي لذا كيف تحد من شهيتك لتناول الجلويات فى رمضان لتحافظى على وزن صحى ومناعه أفضل

أشارت الدكتورة هبة أنور مدرب تغذية صحية أن الرغبة الملحة لتناول الحلويات فى رمضان وهو نوع من النهم أثبته علم التغذية، يسمى النهم الموسمى، والحل لتخطى تلك العادة هو اللجوء إلى سحر التزاحم وتناول كل ما نشتهيه دون إفراط.

إنه يفضل قبل تناول الحلويات ذات سكريات عالية فى رمضان أو تلك التى تم تحميرها بزيوت عالية الدهون تناول فواكه أو تناول مزيج من التمر والطحينة معا أو تناول مزيج التمر والمكسرات أو تمر وحبوب، وستجدين أن شهيتك للحلويات قد تراجعت كثيرا.

وأكدت أنه للتقليل من مخاطر تناول الكثير من الحلويات فى رمضان يفضل تحمير الحلويات فى زيت جوز هند وتحليتها بالعسل مثلا كبديلا للسكر. 
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