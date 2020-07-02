داء العصر.. مرضى السكري مهددون بكورونا.. أعراض ارتفاع وانخفاض السكر بالدم و10 نصائح للوقاية من الفيروس التاجي

وأكدت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الحالات الصحية الكامنة ، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى.

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نصائح لمريض السكر للوقاية من كورونا

قدم موقع healthline الطبي عدة نصائح هامة لمرضى السكري كي يكونوا في أمان للوقاية من فيروس كورونا ومنها :





1-الاستيقاظ مبكرًا والخلود للنوم ايضا باكر ، وتجنب السهر تماما





2- بدء اليوم بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل بدلًا من المكوث في السرير طيلة اليوم





3- تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على الخضروات و الألياف وتجنب السكريات والخبز الابيض





4-تجنب تماما تناول الوجبات السريعة فهي عدو مرضي السكر





5-توقف عن تناول الطعام كوسيلة لكسر الملل او في اوقات التوتر والقلق





6-تجنب شرب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية فهي مليئة بالسكريات





7- استبدل الخبز الابيض بالعيش الاسمر او توست الردة





8- احرص على الحصول على السكر من خلال الفواكه المختلفة فهي مغذية وتقوي المناعة وتمنح الجسم السكر المطلوب





9- إذا كنت تعاني من الأنيميا فلا بد من تناول مكملات الحديد مع تناول الحليب و البيض والبروتين بشكل معتدل





10- احرص على تناول الخضروات الورقية بكامل انواعها فهي مفيدة وتقوي المناعة .









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أعراض انخفاض السكر :





التشوش وعدم التركيز