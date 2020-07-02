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داء العصر.. مرضى السكري مهددون بكورونا.. أعراض ارتفاع وانخفاض السكر بالدم و10 نصائح للوقاية من الفيروس التاجي

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:46 م
مرض السكري
مرض السكري
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رشا عوني
- مرضى السكري مهددون بكورونا
- أعراض ارتفاع السكر
- أعراض انخفاض السكر
- كيف يحمي مريض السكر نفسه من كورونا


لم يعد مرض السكري يقتصر على كبار السن فقط بل أصبح مرض العصر ويصيب نسبة كبيرة من الشباب والأطفال أيضًا، ويحتاج المصابون بداء السكري إلى اتباع نمط غذائي صحي للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وآمنة حتى لا يدخل المريض في غيبوبة السكر ، فالغذاء الصحي هو الصديق الأول والأهم لمريض السكر، حتى يتجنب المضاعفات الخطيرة للسكري . 


بعد تفشي فيروس كورونا التاجي ، أكد الباحثون في دراسات علمية أن المصابون بالسكر أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ونسب شفائهم تقل ، بينما هم معرضون لمضاعفات خطيرة للفيروس التاجي .


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دراسة تؤكد : أصحاب الأمراض المزمنة ومنها السكر مهددون بكورونا

اكتشف العلماء نمطًا قد يساعد في تفسير سبب تعرض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لخطر أكبر من الإصابة بالفيروسات التاجية. 


وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فوفقا لتحليل 700 عينة من الرئة، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الرئة وارتفاع ضغط الدم لديهم مداخل خلوية يمكن من خلالها دخول الفيروس أكثر من الأشخاص الأصحاء 


واوضح البحث الجديد من جامعة ساو باولو وجامعة واشنطن  تفسير سبب تأثير فيروس الجهاز التنفسي بشكل كبير على الأشخاص الذين يعانون من أمراض تبدو غير مرتبطة بالرئتين ومجرى الهواء مثل داء السكري. 


وأكدت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الحالات الصحية الكامنة ، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى. 


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نصائح لمريض السكر للوقاية من كورونا 

قدم موقع healthline  الطبي عدة نصائح هامة لمرضى السكري كي يكونوا في أمان للوقاية من فيروس كورونا ومنها : 

1-الاستيقاظ مبكرًا والخلود للنوم ايضا باكر ، وتجنب السهر تماما 

2- بدء اليوم بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل بدلًا من المكوث في السرير طيلة اليوم 

3- تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على الخضروات و الألياف وتجنب السكريات والخبز الابيض

4-تجنب تماما تناول الوجبات السريعة فهي عدو مرضي السكر 

5-توقف عن تناول الطعام كوسيلة لكسر الملل او في اوقات التوتر والقلق 

6-تجنب شرب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية فهي مليئة بالسكريات 

7- استبدل الخبز الابيض بالعيش الاسمر او توست الردة 

8- احرص على الحصول على السكر من خلال الفواكه المختلفة فهي مغذية وتقوي المناعة وتمنح الجسم السكر المطلوب 

9- إذا كنت تعاني من الأنيميا فلا بد من تناول مكملات الحديد مع تناول الحليب و البيض والبروتين بشكل معتدل 

10- احرص على تناول الخضروات الورقية بكامل انواعها فهي مفيدة وتقوي المناعة . 


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أعراض انخفاض السكر : 

التشوش وعدم التركيز 
جوع شديد
نوم مستمر 
صداع 
سرعة الانفعال 
التعرق المفرط 
خفقان القلب
دوخة 
الارتعاش
تعب وارهاق

أعراض ارتفاع السكر : 

1- الشعور بعطش شديد 

2-جفاف الفم 

3-صداع مفاجئ

4- خمول و إرهاق 

5-كثرة التبول 

6- زغللة العين .
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