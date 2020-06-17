10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

يصيب مرض السكر نسية كبيرة من الشباب و كبار السن والأطفال أيضا ليصبح مرض العصر الذي يهدد حياة الجميع بنسب متفاوتة، وهو يرتبط في الأساس بالنظام الغذائي لذا يحتاج كل مريض سكر العناية جدا بطعامه ما يتناوله واتباع نظام صحي مناسب لمرضى السكر حتى لا يتفاقم الأمر .
بعض مرضى السكر لا يستطيعون التفرقة بين ارتفاع السكر و انخفاضه، فهناك علامات تحدث في كل حالة من الحالتين ، يجب الإنتباه لها لأن أي اهمال قد يعرض مريض السكر لخطر اكبر.
بحسب موقع healthline اليك اعراض انخفاض السكر بالدم
التشوش وعدم التركيز
جوع شديد
نوم مستمر
صداع
سرعة الانفعال
التعرق المفرط
خفقان القلب
دوخة
الارتعاش
تعب وارهاق