10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

يصيب مرض السكر نسية كبيرة من الشباب و كبار السن والأطفال أيضا ليصبح مرض العصر الذي يهدد حياة الجميع بنسب متفاوتة، وهو يرتبط في الأساس بالنظام الغذائي لذا يحتاج كل مريض سكر العناية جدا بطعامه ما يتناوله واتباع نظام صحي مناسب لمرضى السكر حتى لا يتفاقم الأمر .





بعض مرضى السكر لا يستطيعون التفرقة بين ارتفاع السكر و انخفاضه، فهناك علامات تحدث في كل حالة من الحالتين ، يجب الإنتباه لها لأن أي اهمال قد يعرض مريض السكر لخطر اكبر.





بحسب موقع healthline اليك اعراض انخفاض السكر بالدم





التشوش وعدم التركيز

جوع شديد

نوم مستمر

صداع

سرعة الانفعال

التعرق المفرط

خفقان القلب

دوخة

الارتعاش

تعب وارهاق