AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
يصيب مرض السكر نسية كبيرة من الشباب و كبار السن والأطفال أيضا ليصبح مرض العصر الذي يهدد حياة الجميع بنسب متفاوتة، وهو يرتبط في الأساس بالنظام الغذائي لذا يحتاج كل مريض سكر العناية جدا بطعامه ما يتناوله واتباع نظام صحي مناسب لمرضى السكر حتى لا يتفاقم الأمر . 

بعض مرضى السكر لا يستطيعون التفرقة بين ارتفاع السكر و انخفاضه، فهناك علامات تحدث في كل حالة من الحالتين ، يجب الإنتباه لها لأن أي اهمال قد يعرض مريض السكر لخطر اكبر. 

بحسب موقع healthline اليك اعراض انخفاض السكر بالدم 

التشوش وعدم التركيز 
جوع شديد
نوم مستمر 
صداع 
سرعة الانفعال 
التعرق المفرط 
خفقان القلب
دوخة 
الارتعاش
تعب وارهاق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسات اليوم: مرضى السكري معرضون للوفاة بكورونا.. كيف يظل الفيروس خاملا في أجساد المتعافين.. تجنب الزهايمر بإتباع هذا النظام الصحي

ما أسباب انخفاض السكر في شهر رمضان

الصداع في زمن الكورونا ورمضان

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

تعرف على الفرق بين ارتفاع السكر وانخفاضه في الدم

أسباب مرضية لفرط التعرق.. وهذه طرق العلاج

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قوانين الكليات العسكرية

فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري

الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايس

بشير الديك لـ عائلة أحمد زكى: مسلسل الإمبراطور بعيد عن السيرة الذاتية

من الفن إلى إطارات الكاوتش.. العمر الحقيقي لـ حسين أبو حجاج وسر ضخامة جسمه

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 6 أطفال.. عائلة تحول منزلها إلى مأوى للثعابين والعناكب والحيوانات الغريبة.. شاهد

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري