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مرأة

لمرضى السكري.. فيروس كورونا أشد شراسة عند إصابتكم به

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:34 ص
فيروس كورونا ومرضى
فيروس كورونا ومرضى السكري
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آية التيجي
كشفت العديد من الدراسات أن مرضى السكري هم أكثر عرضة للخطر؛ عندما تكون هناك احتمالات العدوى بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو فيروس كورونا حاليًا.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن ارتفاع مستويات الجلوكوز المتقلبة أو المرتفعة باستمرار لدى مرضى السكري تجعل لديهم استجابة مناعية أقل و تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا التاجي.


ونوه الدالي- في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"- إلى أن التوصيات الطبية الحالية لـ الوقاية من مرضى السكري وإصابتهم بفيروس كورونا أو كوفيد -19 تتلخص في ضرورة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون، والتأكد من التطعيمات مثل لقاح الأنفلونزا والالتهاب الرئوي بالإضافة إلى الاحتياطات الصحية، ومضاعفة الجهود للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

وأوضح الدالي، أن السيطرة على معدلات السكر في ظل الإصابة بفيروس كورونا سيكون من الأمور الصعبة لأن ارتفاع مستويات الجلوكوز تحفز العدوى الفيروسية على النمو والتكاثر، ولذلك فإن السكر المرتفع سيؤدي إلى إطالة فترة التعافي ويجعل الأعراض أكثر سوءا عند المصاب، وهو ما يدعو إلى ضرورة حصول مريض السكري على أنسولين إضافي مرة كل شهر على الأقل.

وشدد الدالي، على ضرورة حرص مريض السكري بشكل خاص جدًا على المواظبة على غسل اليدين مرة كل ساعة على الأقل، مع ضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية في حال الخروج كمحاولة لإبطاء انتشار الفيروس، ومنع الأشخاص الذين قد يكون لديهم الفيروس ولا يعرفون من نقله إلى الآخرين.
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