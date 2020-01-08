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مرأة

تناولوها فورًا.. 3 مشروبات تساعد مرضى السكرى على حماية صحتهم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:30 ص
مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على حماية مرضى السكرى
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نهى هجرس
يصيب مرض السكرى الكثير من الأشخاص مما يجعلهم لا يستطعون تناول العديد من الأشياء لأنها يمكن أن تسبب الضرر لهم بشكل كبير.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم المشروبات التى يمكن لمرضى السكرى تناولها. 


- القرفة :-
تزيد القرفة من إستجابة الجسم لهرمون الأنسولين مما يزيد من قوة التمثيل الغذائي لسكر الجلوكوز داخل الجسم بحوالي 20مرة، وهو ما يفيد مرضى السكر، في تحويل الجلوكوز إلى طاقة، والمحافظة على مستوى سكر الدم في حدود مجاله المعتاد، ، كما يفيد مشروب القرفة في خفض ضغط الدم، مما يحمي مريض السكر من التعرض لمخاطر ارتفاع الضغط.

- الحلبة:-
تخفض من مستوى سكر الدم بتأثير مكوناتها الفعالة من الكومارين، وحمض الفيتيك، وحمض النيكوتينيك، ومكون جالاكتومانان صمغ الحلبة الموجود في بذورها، الذي يعمل على خفض معدل هضم الطعام، كما قد تعمل بعض مكوناتها الفعالة الأخرى على زيادة فاعلية الأنسولين في الجسم، وتعمل الحلبة أيضًا، على خفض مستويات دهون الدم ( الكولستيرول).

الخميرة:-
تحتوي الخميرة على معدن الكروم، الذي يساعد هرمون الأنسولين على نقل جلوكوز الدم إلى داخل خلايا الجسم، لإنتاج الطاقة، وهو ما يفيد مريض السكر، كما يعمل الكروم على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وهو ما يساعد كثيرًا في علاج مرض السكرى.

كما تحتوي الخميرة على فيتامين البيوتين، الذي يساعد على تحسين التحكم في سكر الدم، وخفض مستوياته المرتفعة، وهو ما يفيد مرضى السكر.
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