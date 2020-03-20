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مرأة

لـ مرضى السكري .. عدم الاعتناء صحتك يصيبك بمرض خطير

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:22 ص
مرضى السكر
مرضى السكر
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نهى هجرس
يفضل الكثير من الأشخاص تناول السكريات، والتي تؤدي فى النهاية إلى الإصابة بمرض السكرى الذى يعانى منه الكثير من الأشخاص، ولكن لا يحرصون على التعامل معه بطريقة صحيحة حتى لا تنتج أثار سلبية.

وكشفًا عما قدمه موقع " black doctor" إليكم أهم الخطوات التى يجب أن يتبعها مريض السكرى للحفاظ على صحته، ويمنع تمكن المرض بالجسم ليصيب بالفشل الكلوي


‏١-فحص البول للتأكد من وجود زلال سنويا و كذلك الكرياتينين.

٢- المحافظة على مستوى السكرى التراكمي قريب من الطبيعي قد الاستطاعة وذلك بالمتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج و ليس بنفسه كما يفعل البعض، ف الطبيب ينظر لكل الأعضاء التي قد تتاثر و كذلك المضاعفات و ليس فقط للارقام.

٣-المحافظة على ضغط الدم في المستوى الطبيعي واذا كان هناك زلال، و استخدام أدوية الضغط من مثبطات الانجيوتنسين لان كل الدراسات تقول ان هذه الخطوة هي الاهم بعد تنظيم السكرى لمنع ‎الفشل الكلوي.

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٤-مؤخرا استخدام أدوية علاج السكرى من مثبطات مستقبلات SGLT2 لمن لديهم وظيفة الكلية او الترشيح فوق ٣٠ ٪ لأنها تبطئ من تدهور وظيفة الكليتين وتقلل من نسبة أمراض القلب و الوفاة لمريض ‎السكري.

٢٠ الى ٣٠٪ من مرضى ‎السكري قد يصلون للفشل الكلوي بدون أن يكون هناك زلال بالبول ، لذلك يجب القيام بفحص البول لوجود زلال و كذلك الكرياتينين بالدم.

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