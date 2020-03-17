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مرأة

4 طرق للوقاية من القدم السكري.. تعرف عليها بالفيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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آية التيجي
قال الدكتور أحمد نجا مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية، أن القدم السكري لا تصيب سوى مريض السكري، حيث انها تسبب في مشاكل بـ الدورة الدموية والأعصاب والجلد والعظم الموجودة بالقدم ، مما تؤدي إلى ظهور القرح والتلوث وانسداد الشرايين المعروفة عند مريض القدم السكري، والتي يمكن أن تؤدي إلى البتر في أغلب الحالات.

وأضاف نجا، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن هناك طرق للوقاية من الإصابة بالقدم السكري لدى مرضى السكري، وذلك عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، والتي لن تكلفك الكثير، وتشمل :

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1- ضبط مستويات السكر:
ويجب على مريض السكري فور معرفته بالإصابة بأن يهتم بمتابعة مستويات السكر وقياسه قبل تناول كل وجبة، وذلك عبر جهاز قياس السكر المنزلي، والذي يباع في كل الصيدليات، وذلك للسيطرة على مستوياته باستمرار.

2- غسل القدم :
ويجب على مريض السكري أن يغسل قدميه باستمرار ويهتم بنظافتها، وذلك حتى لا تتعرض لأي تلوث من اى نوع.

3- تجفيف القدمين :
ويجب على مريض السكري أن يجفف قدميه وبين الأصابع باستمرار بعد غسلها،  وذلك حتى لا تتعرض إلى التعفن.

4- فحص حالة القدم :
وعلى مريض السكري أن يفحص قدميه وبين الأصابع باستمرار، وذلك للكشف عن وجود اي جروح، او وجود كدمات على القدمين، الذهاب فورا إلى الطبيب حتى لا تتعرض القدم إلى البتر بسبب الغرغرينا.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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