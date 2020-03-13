مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لفيروس كورونا.. لهذا السبب

قال علماء إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروسات التاجية الحادة أو المميتة بسبب فعلية عمل أدويتهم.





وبحسب صحيفة " ديلي ميل" أوضح الباحثون أن الأدوية التي تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين قد تغير شكل خلايا شخص ما بطريقة تجعل من السهل على الفيروس التاجي أن يصيبها ويسبب مرضًا أكثر خطورة.





وأفادت الصحيفة بأنه يتم إعطاء هذا العلاج لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ويقدر أن حوالي 10 في المائة من الأشخاص في المملكة المتحدة حوالي 6.6 مليون - يأخذونهم بانتظام.





وبحثت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية المرموقة The Lancet Respiratory Medicine كيف أن الفيروس التاجي يلتصق بخلايا البشر لإصابتهم.





وحذر الأطباء من أن المرضى الذين يتناولون الأدوية يجب ألا يتوقفوا عن ذلك - يجب عليهم التحدث إلى طبيبهم إذا كانت لديهم مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.





يقول العلماء إن البحث لا يثبت وجود صلة بين الأدوية و COVID-19 الشديد ، ولكن يجب دراسة الاتصال المحتمل عن كثب.