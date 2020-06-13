يدمر الجهاز التنفسي.. أستاذ أمراض صدرية: المدخنون أكثر عرضة للوضع على أجهزة التنفس بسبب كورونا.. فيديو

قال عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن هناك فريق طبي فرنسي لاحظ أن المدخنين هم أقل الناس إصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن كل ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التدخين بصفة عامة يعمل على تدمير الوسائل الدفاعية الخاصة بالجهاز التنفسي، وأيضا المناعة العامة ومناعة الجسم، لافتا إلى أن التدخين له علاقة وسيطة بأمراض القلب والسرطان، مما يساعد في سرعة إصابة المدخن.
وأوضح أن فيروس كورونا يدخل إلى الجهاز التنفسي عن طريق بوابات، متابعا: البوابات دي التدخين بيأثر عليها تأثير مباشر، حيث يقوم النيكوتين بزيادة عدد البوابات التى تساعد على دخول فيروس كورونا ويجعلها نشطة ومفتوحة لإستقبال أي فيروس.
وأكد على أن كافة التقرير الخارجة من دول العالم أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة، وعند إصابتهم يكونوا الأكثر عرضة للوضع على أجهزة التنفس.
وأشار إلى أن كل ما تردد عن أن حامل المرض الذي لا يظهر عليه الأعراض هو الأقل في نشر الفيروس خاطئ، حيث أن حامل المرض حتى ولو بدون أعراض يمكنه نقل الفيروس بسرعة كبيرة جدا.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التدخين بصفة عامة يعمل على تدمير الوسائل الدفاعية الخاصة بالجهاز التنفسي، وأيضا المناعة العامة ومناعة الجسم، لافتا إلى أن التدخين له علاقة وسيطة بأمراض القلب والسرطان، مما يساعد في سرعة إصابة المدخن.
وأوضح أن فيروس كورونا يدخل إلى الجهاز التنفسي عن طريق بوابات، متابعا: البوابات دي التدخين بيأثر عليها تأثير مباشر، حيث يقوم النيكوتين بزيادة عدد البوابات التى تساعد على دخول فيروس كورونا ويجعلها نشطة ومفتوحة لإستقبال أي فيروس.
وأكد على أن كافة التقرير الخارجة من دول العالم أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة، وعند إصابتهم يكونوا الأكثر عرضة للوضع على أجهزة التنفس.
وأشار إلى أن كل ما تردد عن أن حامل المرض الذي لا يظهر عليه الأعراض هو الأقل في نشر الفيروس خاطئ، حيث أن حامل المرض حتى ولو بدون أعراض يمكنه نقل الفيروس بسرعة كبيرة جدا.