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اللجنة العليا للفيروسات: ارتداء الكمامة خطر في حالة بذل مجهود كبير.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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أسامة علي

كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، عن الأطعمة التى يجب أن يتناولها المصاب بفيروس كورونا والمعزول منزليا.

 

وقال خطاب خلال حواره بفضائية "أون أى"، إنه ليس هناك موانع فى تناول الطعام، بالنسبة لمصابى فيروس كورونا، ولكن يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، الفيتامينات،والأملاح المعدنية.

 

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، أن المصاب بفيروس كورونا المطالب بالعزل المنزلى، إذا استمر لديه ارتفاع درجة الحرارة، آلام شديدة، ضيق فى التنفس، فقدان للوعى، فقدان الشهية، لابد التوجة سريعا للمستشفى.

 

وأشار عادل خطاب، إلى أن ارتداء الكمامة لا يمثل خطورة على الأطفال وكبار السن إلا فى حالة بذل مجهود كبير.

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