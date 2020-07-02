AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احمى نفسك من السكرى ..انتبهى لأعراضه المبكرة ولا تصدقى الخرافات

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:24 م
مرض السكر
مرض السكر
Advertisements
لمياء الياسين

أعراض مبكرة لمرض السكري تعد هى الأكثر شيوعًا وتساعدك على اكتشاف المرض والابتعاد عن الخرافات السريعه عن المرض وأطعمه سريعه لتحمى نفسك.


اقرأ أيضا:


يمكن أن تكون الأعراض الأولى خفية لمرض السكرى لدرجة أن بعض الناس يغفلونها وتعد أبرز أعراض مرض السكري شيوعًا كثرة التبول والجوع المفرط.


وتعد هناك علامة أخرى شائعة لمرض السكري هي التعب المستمر كذلك الجفاف الناجم عن كثرة التبول يساهم أيضًا في الشعور بالإرهاق و يمكن أن تكون علامة مبكرة على مرض السكري وتبدأ الأمور في الظهور بشكل ضبابي أو غامض.


وتعد أبرز الخرافات عن مرضى السكري ضرورة تناول نظام غذائي خالٍ من السكر وتجنب الكربوهيدرات والأصح أن مرضى السكرى يحتاجون  إلى نظام غذائي متوازن والكربوهيدرات جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.


على الجانب الآخر هناك مجموعة من الأطعمه يمكن أن تحميك من الاصابة بمرض السكرى وهى تناول الزبادي العادي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري  كذلك الثوم فقد تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين والإفراز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عطش وزغللة وصداع.. 6 علامات لارتفاع السكر بالدم

يغفلها 90% من الناس.. أعراض مبكرة لمرض السكري

نشرة المرأة.. استعيدي رشاقتك.. أعراض مبكرة لمرض السكرى.. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن.. وكيف تحمى طفلك بعد عودة الحضانات

العطش وكثرة التبول.. تعرف على أولى علامات الإصابة بالسكر

ترشيحاتنا

تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

الزمالك يؤجل إجراء مسحة كورونا

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

بسبب «الكوتشينة».. عمر الشريف يخسر أمواله فى ليلة مشؤومة.. تفاصيل

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

بـ جيب قصيرة.. فرح الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

بعد تهنئة زوجها وبناتها.. شاهد أجمل صور لـ زوجة أحمد زاهر في عيد ميلادها