احمى نفسك من السكرى ..انتبهى لأعراضه المبكرة ولا تصدقى الخرافات



أعراض مبكرة ل مرض السكري تعد هى الأكثر شيوعًا وتساعدك على اكتشاف المرض والابتعاد عن الخرافات السريعه عن المرض وأطعمه سريعه لتحمى نفسك.







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يمكن أن تكون الأعراض الأولى خفية لمرض السكرى لدرجة أن بعض الناس يغفلونها وتعد أبرز أعراض يمكن أن تكون الأعراض الأولى خفية لمرض السكرى لدرجة أن بعض الناس يغفلونها وتعد أبرز أعراض مرض السكري شيوعًا كثرة التبول والجوع المفرط.









وتعد هناك علامة أخرى شائعة لمرض السكري هي التعب المستمر كذلك الجفاف الناجم عن كثرة التبول يساهم أيضًا في الشعور بالإرهاق و يمكن أن تكون علامة مبكرة على مرض السكري وتبدأ الأمور في الظهور بشكل ضبابي أو غامض.





وتعد أبرز الخرافات عن مرضى السكري ضرورة تناول نظام غذائي خالٍ من السكر وتجنب الكربوهيدرات والأصح أن مرضى السكرى يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن والكربوهيدرات جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.



