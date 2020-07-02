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بشرة خير... لقاح أمريكي ألماني والنتائج مبشرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:23 ص
بشرة خير... لقاح
بشرة خير... لقاح أمريكي ألماني والنتائج مبشرة
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أسماء عبد الحفيظ

بشرة سارة للعالم، بعد أن أكدت شركتي “بيونتيك” الألمانية، و”فايزر” الأمريكية، امس الأربعاء ، على تحقيق نتائج أولية إيجابية خلال التجارب السريرية، في المشروع المشترك بينهما لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.

وحسب ما أكدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن هذه النتائج غير نهائية، وتخضع للمراجعة، وذلك للتأكد على مدى قدرتها فى حماية جسم الإنسان من الإصابة بالوباء العالمي فيروس كورونا.

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وأشار بيتر جاي هوتز، الباحث في جامعة بايلور الأمريكية للطب، إلى أن أبرز ما جاء في تقرير الشركتان، هو ان هناك ارتفاع ملحوظ فى الأجسام المضادة التي تتصدى لفيروس كورونا، بعد الحصول على جرعة ثانية من اللقاح.

ولفت بيتر  الانتباه إلى أن الأجسام المضادة ارتفعت إلى مستوى يفوق الأجسام المضادة للأشخاص المصابين بكورونا فى وقت سابق.

وأشارت واشنطن بوست، أن النتائج الأولية، سجلت بعد فترة تجريبية سميت بـ 1/2، والهدف خلال هذه المرحلة هو إثبات أن اللقاح غير سام ويفعل استجابة جهاز المناعة حتى تجّهز الجسم للتصدي للفيروس.

وشارك 45 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا في الاختبارات التجريبية، تلقوا في غالبيتهم جرعتين بفارق 21 يومًا.

وحسب ما أكدته الدراسة، أن عدد كبير من المشاركين في التجارب السريرية أصيبوا بارتفاع في درجة الحرارة إلا أنه لم يكن مفاجئًا، ولا يشكل أي أزمة، بينما يعمل اللقاح على رمز جيني لجهاز الحمض النووي الريبي يفعل إنتاج الخلايا لأجسام مضادة خاصة بالتصدي لفيروس كورونا

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