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للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:01 م
طرق طبيعية للتخلص
طرق طبيعية للتخلص من الاكتئاب
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نهى هجرس
الاكتئاب مرض عقلي خطير يفسد حياة الفرد اليومية،و يمكن أن يحدث لأي شخص لأسباب متعددة ، مثل تاريخ العائلة أو تشوه الدماغ أو صدمة الطفولة أو الحالات الطبية أو المشاكل الاقتصادية أو مشاكل العلاقة الزوجية.

ويمكن أن يكون لنظام غذائي جيد تأثير كبير على أعراض الاكتئاب ويساعد على السيطرة عليها، على الرغم من أن الإدارة والاستشارة الطبية هي أفضل الطرق لإدارة الاكتئاب ، إلا أن التغيير في عادات الأكل يساعد أيضًا في تعزيز رفاهية الفرد على المدى الطويل، لذلك ألق نظرة على بعض الأطعمة المفيدة التي تساعد على محاربة الاكتئاب، وفقًا لما قدمه موقع "boldsky"

- التفاح

تظهر الأبحاث أن الاستهلاك المرتفع للفواكه والخضروات له علاقة وقائية ضد مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات القلق وتقلبات المزاج والضيق، كما أنها تساعد على تعزيز صحتنا العقلية بسبب وجود العناصر الغذائية الأساسية، ونظرًا لأن التفاح يحتوي على ملف غذائي غني ، فقد يساعد في محاربة الاكتئاب


- الموز 

قد تكون الإناث عرضة للاكتئاب أكثر من الذكور بسبب التغيرات الهرمونية في المبيض وعوامل أخرى، وأظهرت دراسة مستعرضة أن تناول كميات كبيرة من الموز يظهر تأثيرًا إيجابيًا على تقليل أعراض الاكتئاب لدى الإناث ، مقارنة بالذكور، الموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

- البطيخ 

البطيخ هو غذاء مضاد للأكسدة يمكن أن يكون مفيدا لصحة الدماغ، ويحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة الرئيسية، فيتامين ج والليكوبين الذي يحمي خلايا الدماغ ويؤخر ظهور الأمراض التنكسية مثل الخرف، يساعد فيتامين ب 6 في البطيخ أيضًا على تعزيز وظائف الدماغ وبالتالي ، يمكن أن يكون البطيخ طعامًا جيدًا يساعد في الاكتئاب.




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