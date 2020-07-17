AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تغير الحالة المزاجية.. معلومات عن الاكتئاب الهوسي وتأثيره على الإنسان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
اضطراب ثنائي القطب هو مرض عقلي يتميز بتحولات شديدة في المزاج ويمكن أن تشمل الأعراض مزاجًا مرتفعًا للغاية يسمى الهوس يمكن أن تشمل أيضًا نوبات من الاكتئاب، ويُعرف الاضطراب ثنائي القطب أيضًا باسم الاكتئاب الهوسي.

ووفقا لموقع healthline ، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من صعوبة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل ، أو الحفاظ على العلاقات ولا يوجد علاج ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة.

الاضطراب ثنائي القطب ليس اضطرابًا نادرًا في الدماغ، وفي الواقع تم تشخيص 2.8 في المائة من البالغين الأمريكيين أو حوالي 5 ملايين شخص به في متوسط ​​العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب في إظهار الأعراض هو 25 عامًا .

يستمر الاكتئاب الناتج عن الاضطراب ثنائي القطب لمدة أسبوعين على الأقل ويمكن أن يستمر لعدة أيام أو أسابيع يعاني بعض الأشخاص من نوبات من تغيرات في الحالة المزاجية عدة مرات في السنة ، بينما قد يعاني البعض الآخر منها نادرًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

5 أعراض لـ خفقان القلب .. 6 أسباب غير متوقعة

ليست جسدية فقط.. الإصابة بـ فيروس كورونا تسبب مشاكل عقلية

مختلفة ومش معروفة.. أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين

عدم انتظام ضربات القلب يسبب الموت المفاجئ.. الأسباب والأعراض

ترشيحاتنا

اللواء نصر سالم: التقديرات العالمية لترتيب جيش مصر لا تراعي قدرات الطيارين والفرد المقاتل

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

بعد الحكم بالحبس.. الجمهور يطارد محمد رمضان

صدى البلد يقتحم نادي الرجال السري بالمنيا.. ما القصة؟.. فيديو وصور

تحويلات مرورية بالجيزة لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري البرنسيسة الجديد

يتحدى العالم.. اتفاق جديد بين أردوغان والسراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع تحتاجها المناعة.. علامات نقص الفيتامينات في جسمك

مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

إطلالة جديدة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام