تغير الحالة المزاجية.. معلومات عن الاكتئاب الهوسي وتأثيره على الإنسان

اضطراب ثنائي القطب هو مرض عقلي يتميز بتحولات شديدة في المزاج ويمكن أن تشمل الأعراض مزاجًا مرتفعًا للغاية يسمى الهوس يمكن أن تشمل أيضًا نوبات من الاكتئاب، ويُعرف الاضطراب ثنائي القطب أيضًا باسم الاكتئاب الهوسي.
ووفقا لموقع healthline ، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من صعوبة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل ، أو الحفاظ على العلاقات ولا يوجد علاج ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة.
الاضطراب ثنائي القطب ليس اضطرابًا نادرًا في الدماغ، وفي الواقع تم تشخيص 2.8 في المائة من البالغين الأمريكيين أو حوالي 5 ملايين شخص به في متوسط العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب في إظهار الأعراض هو 25 عامًا .
يستمر الاكتئاب الناتج عن الاضطراب ثنائي القطب لمدة أسبوعين على الأقل ويمكن أن يستمر لعدة أيام أو أسابيع يعاني بعض الأشخاص من نوبات من تغيرات في الحالة المزاجية عدة مرات في السنة ، بينما قد يعاني البعض الآخر منها نادرًا.
ووفقا لموقع healthline ، قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب من صعوبة في إدارة مهام الحياة اليومية في المدرسة أو العمل ، أو الحفاظ على العلاقات ولا يوجد علاج ولكن هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة.
الاضطراب ثنائي القطب ليس اضطرابًا نادرًا في الدماغ، وفي الواقع تم تشخيص 2.8 في المائة من البالغين الأمريكيين أو حوالي 5 ملايين شخص به في متوسط العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب في إظهار الأعراض هو 25 عامًا .
يستمر الاكتئاب الناتج عن الاضطراب ثنائي القطب لمدة أسبوعين على الأقل ويمكن أن يستمر لعدة أيام أو أسابيع يعاني بعض الأشخاص من نوبات من تغيرات في الحالة المزاجية عدة مرات في السنة ، بينما قد يعاني البعض الآخر منها نادرًا.