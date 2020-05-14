صحيفة بريطانية: عقار شائع لعلاج الاكتئاب قد يخفف من حدة أعراض كورونا

كشف تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية أن عقارًا شائعًا يُستخدم في علاج الاكتئاب يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ).





وأوضح التقرير أن فريقًا من الباحثين في كلية الطب بجامعة "واشنطن" في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بدراسة مدى فعالية عقار "فلوفوكسامين- Fluvoxamine" ضد فيروس " كورونا "؛ وينتمي العقار إلى مجموعة من الأدوية المضادة للاكتئاب، والتي عادة ما توصف إما لعلاج الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري.





ويعتقد الباحثون أن ذلك العقار ربما يساعد في منع ما يُعرف باسم "cytokine storms" أو "عواصف السيتوكين"، والتي تحدث عندما يغمر الجهاز المناعي الجسم بـ"السيتوكينات"، التي لها دور رئيسي في العمليات المناعية، ردًا على فيروس "كورونا"؛ ويمكن أن تؤدي هذه الاستجابة المناعية العنيفة إلى الإصابة بفشل في الأعضاء، وهي تشكل مصدر قلق كبير في حالة المرضى المصابين بحالات حادة لعدوى "كورونا".









وتوصل الباحثون إلى أن عقار "فلوفوكسامين" قد يكون علاجًا محتملًا لفيروس "كورونا"، بعد أن وجدوا أنه قلل من إنتاج "السيتوكينات" لدى المرضى المصابين بالإنتان.





وقال البروفيسور "ألبان غوتييه"، الباحث في جامعة "فرجينيا" بالولايات المتحدة، في تصريح لوسائل إعلام إنه متحمس لرؤية نتائج هذه التجربة السريرية، مضيفًا أنه في حال ثبتت فعالية العقار في تقليل أعراض "كورونا"، فإنه سيكون خيارًا آمنًا وبأسعار معقولة لمحاربة الوباء.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن فريقًا من جامعة "واشنطن" بقيادة البروفيسور "إريك لينز" يخطط لاختبار آثار عقار "فلوفوكسامين" على 152 مصابًا بـ"كورونا" في ولايتي "إلينوي" و"ميزوري"؛ وأشار الباحثون إلى أنه حتى إذا ثبت أن العقار غير فعال في محاربة فيروس "كورونا"، فإن المشاركين في هذه التجربة سيستفيدون من الإشراف الطبي الدقيق من قبل أطباء مختصين، والذين سيقومون بمساعدتهم في تحديد إذا ما كانوا في حاجة إلى علاج إضافي.









وقال البروفيسور "لينز" إن هذا الدواء موجود منذ عقود "لذلك نحن نعرف كيفية استخدامه بأمان".



